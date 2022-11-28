اليوم .. ريهام عبد الغفور ضيفة صاحبة السعادة

تحل الفنانة ريهام عبد الغفور، اليوم الاثنين ضيفة برنامج “صاحبة السعادة” مع الفنانة إسعاد يونس، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته بمسلسل "الغرفة 207”.

وروجت الفنانة إسعاد يونس، لحلقتها القادمة يوم الاثنين، ونشرت صورة من خلال حسابها الرسمي على تطبيق “الانستجرام” بصحبة ضيفة الحلقة وهي تقف بظهرها.

يذكر أن شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور، صورة من كواليس مسلسلها الجديد الغرفة ٢٠٧، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعبرت عن سعادتها بالعمل مع الفنان محمد فراج، وكتبت: الطيب والمجتهد وصديقي الموهوب جدًا.

معلومات عن مسلسل "الغرفة 207”

1- تدور أحداث مسلسل الغرفة 207 فى إطار اجتماعي رعب.

2- مسلسل الغرفة 207 من بطولة محمد فراج وريهام عبد الغفور وناردين فرج ويوسف عثمان وكامل الباشا وسلوى عثمان ومراد مكرم.

3- مسلسل الغرفة 207 عن قصة للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، وتأليف تامر إبراهيم.

4- العمل من إخراج محمد بكير ، والذى حل بديلاً للمخرج تامر عشري ، الذى صور المشاهد الاولي من المسلسل ثم انسحب .