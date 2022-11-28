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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة| 3 وصفات خارقة لنسف الكرش للأبد وعلامات يرسلها الجسم تنذرك بأن رئتيك في خطر

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي. 

بمكون واحد من رفوف مطبخك يمكنك محاربة أمراض القلب والسكري

فوائد صحية عديدة لتناول ثمرة من البرتقال يوميًا لجسمك والبقاء بصحة جيدة فهو يحافظ  على صحة الأمعاء ويساعد على إنقاص الوزن إليك أهم فوائد تناوله وفقا لموقع برايت سايد

وفقًا لبعض الدراسات ، يمكن أن يساعد تناول البرتقال على الحماية من الجراثيم المعوية. كما أنه يسبب انخفاضًا في الجلوكوز وحساسية الأنسولين و LDL (الكوليسترول الضار). يعمل عصير البرتقال أيضا كمضاد حيوي يعزز نمو بكتيريا الأمعاء 

3 وصفات خارقة لنسف الكرش للأبد

يعد الشاي الأخضر من أكثر المشروبات التي يوصى بها على نطاق واسع لفقدان الوزن. لذا ، إذا كنت تحاول إنقاص الوزن

إليك بعض الوصفات  الصحية لجعل الشاي الأخضر مشروبًا ممتعًا  

احذرها.. علامات يرسلها الجسم تنذرك بأن رئتيك في خطر

علامات منذرة  ينبغي عدم تجاهلها تعد مؤشر أن رئتيك ليستا بصحة جيدة كما كانت من قبل فقد تأثرت صحة الرئة بشكل كبير بسبب عدوى فيروس كورونا.

 تعد الرئتان الصحيتان أمرًا مهمًا لأن كل خلية في جسمك تتطلب أكسجينًا  فإذا كنت قد تعافيت من COVID ، فإن هذه العلامات تشير إلى أن رئتيك ليست بصحة جيدة 

الحق نفسك.. علامة في قدمك تحذرك من القاتل الصامت لا تتجاهلها

يعتقد الكثيرون أن الأمراض المتعلقة بارتفاع الكوليسترول تأتي دون سابق إنذار ,غالبًا ما يوصف بأنه قاتل صامت ، ويعتقد أن ارتفاع الكوليسترول والأمراض المرتبطة به تأتي دون سابق إنذار .
وفقا لموقع timesofindia هناك أعراض معينة مرتبطة بارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم والتي إذا لوحظت في المرحلة الأولية يمكن أن تساعد الشخص في تجنب أو على الأقل تأخير ظهور المرض.

الكوليسترول الضار بكتيريا الامعاء عصير البرتقال الجراثيم المعوية الشاى الأخضر

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3 وصفات خارقة لنسف الكرش للأبد

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