فوز منتخب المغرب على بلجيكا يتسبب في شغب بـ بروكسل.. تفاصيل

قال سلامة عطا الله، مراسل "القاهرة الإخبارية من بروكسل، إن العاصمة البلجيكية استعادت وتيرتها الطبيعية بعد أحداث الشغب التي شهدتها شوارعها على مدى الساعات الماضية، بعد انتصار المنتخب المغربي على نظيره البلجيكي في منافسات كأس العالم.

وأضاف عطا الله، في رسالة على الهواء مباشرة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن حركة المترو والمواصلات العامة عادت إلى صورتها الطبيعية، وذلك بعد تدخل الشرطة لتفريق مثيري الشغب في العاصمة بروكسل.

وأوضح أن الشرطة استخدمت القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه للسيطرة على الأوضاع التي شهدت انفلاتًا واضحًا خلال الساعات الماضية، تمثل في تهشيم واجهات بعض المحال التجارية، واندلاع أحداث عنف وشغب.

وكانت بروكسل شهدت أعمال شغب، أمس الأحد، في أعقاب خسارة منتخب بلجيكا من نظيره المغربي بهدفين نظيفين، ما أدى إلى إغلاق الشرطة أجزاءً من وسط المدينة.