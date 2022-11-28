احتفالا بفوز المغرب.. فنادق الغردقة تصمم تورتة بعلم المملكة على شواطئ المنتجعات

واصلت القرى والمنتجعات السياحية بمدينة الغردقة، فعالياتها واحتفالاتها خلال مباريات كأس العالم والتى تقام في دولة قطر، خاصة مع تواجد سائحين من مختلف الجنسيات سواء الأوروبية أو العربية.

وسادت حالة كبيرة لدى السائحين المغاربة المتواجدين بعدد من القرى والمنتجعات السياحية بالغردقة، بعد الفور الذى حققه المنتخب المغربي على نظيره البلجيكي، أمس الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السادسة ببطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

وقامت فرق الإنيمشن الموجودة بأحد المنتجعات السياحية بالغردقة، صباح اليوم الاثنين، بتقديم تورتة كبيرة تحمل علم المملكة المغربية للسائحين المتواجدين على شواطئها.

وقال محمد عيد سليمان، الخبير السياحى، إن كافة القرى والمنتجعات السياحية بالبحر الأحمر تبتكر أشكالا وأفكارا جديدة لتنال رضا كافة السائحين، خاصة مع وجود سائحين من جنسيات عديدة.

وأضاف عيد، فى تصريحات صحفية ، أن الألمان والإنجليز والهولنديين أكثر الجنسيات الموجودة خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى سائحين من عدد من الدول العربية.

وأشار الخبير السياحى، إلى أن جميع القرى والمنتجعات السياحية أعدت شاشات عملاقة لبث مباريات البطولة مع تزيين جميع المداخل الرئيسية والمطاعم بأعلام المنتخبات المشاركة.

فى نفس السياق تشهد القرى والمنتجعات السياحية بالبحر الأحمر، ارتفاعًا كبيرًا في نسب الإشغال السياحى حيث تخطت 90%.

وأشار بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، أن الحجوزات المسبقة تشير إلى أن الموسم الشتوى سيشهد نسب إشغال مرتفعة.