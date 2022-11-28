رجل يقتل ابنة شقيقه بعد فشله في الاعتداء عليها وسط الزراعات

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الوقف بمديرية أمن قنا من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة المركز) بإختفاء كريمة شقيقه ( 3 سنوات - مقيمة بدائرة المركز) عقب خروجها من المنزل رفقة (أحد أقاربها - مقيم بدائرة المركز) لشراء بعض المتطلبات.

وفى وقت لاحق عاد المذكور بمفرده ، وقرر تركها بجوار أحد المحال للعودة بمفردها إلا انها لم تعد وقيامه بالبحث عنها ولم يعثر عليها وإشتبه فى غيابها جنائياً.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن قنا وأسفرت جهوده عن عدم صحة رواية الأخير وأنه وراء إرتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وقرر بقيامه بإستدراجها لإحدى المناطق الزراعية المتآخمة للقرية محل سكنها محاولاً التعدى عليها إلا أنها قامت بالصراخ وخشية من إفتضاح أمره قام بكتم أنفاسها ما أدى إلى وفاتها ، كما تم بإرشاده العثور على جثة الطفلة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.