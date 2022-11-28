بحث تداعيات الفاتورة الإلكترونية | قرار هام من مجلس المحامين

عقد مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب عبدالحليم علام اجتماعات طارئا اليوم لبحث تداعيات الفاتورة الإلكترونية.

وحضر ممثلاً في النقيب العام وبعض أعضاء مجلس النقابة العامة مع نقباء النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية لبحث الأمر الجلل المتعلق بالفاتورة الإلكترونية وسعى مصلحة الضرائب في هذا الخصوص .

وصدر خلال الاجتماع الهام والطارىء القرار الأتى في ضوء كل ما دار من مناقشات :ـ



أولاً :ـ الرفض التام للتسجيل القصرى للسادة المحامين بالنسبة للفاتورة الإلكترونية وكل

ما يترتب على ذلك من أثار وإجراءات وعدم التسجيل لحين إنتهاء اللجنة من أعمالها .



ثانيًا :ـ إعتبار مجالس النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية فى حالة إنعقاد دائم إلى أن يتم إصدار القرارت الوزارية في شأن عدم تسجيل المحامين بنظام الفاتورة الإلكترونية وذلك

في ضوء الاجتماع الذى ضم معالى النقيب العام مع السيد الدكتور وزير المالية وبعض

قيادات نقابة المحامين ، ووزارة المالية لوضع كافة القواعد التي تكفل حسر هذا التسجيل عن كاهل المحامين ووقفه لحين إنتهاء اللجنة من إنهاء أعمالها .



ثالثًا :ـ إيمانًا من جموع محامى مصر بالسعى الحثيث من أجل الحفاظ على أمن وأمان هذا البلد الأمين ، وإننا نحمل على كواهلنا هذه الأمانة جيلاً بعد جيل فإننا نرجئ أي حديث في شأن إتخاذ أي إجراءات تصعيدية من قبل الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية على إختلاف مسميات وأنواع إجراءات التصعيد إلى ما بعد إنتهاء اللجنة من وضع التصور الأخير في شأن حسر هذا التسجيل وما يترتب عليه من أثار عن كاهل المحامين .



أخيرًا :ـ لقد تمسكنا بكل ما يؤكد ضبط النفس والحرص على الوطن ومقدراته ، ومن ثم نرجو أن يجد هذا السلوك القويم صدى لدى أجهزة الدولة كافة .

وتابع مجلس نقابة المحامين فى البيان الصادر اليوم على هدى كل ما سلف نردد جميعًا في كل أرجاء الجمهورية عاشت وحدة المحامين ، وعاشت المحاماة وحدة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وكفالة سيادة القانون



