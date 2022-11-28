عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

يوم التضامن العالمي مع شعب فلسطين.. التجمع يدعو العالم لتفيذ الاستحقاقات الغائبة

حزب التجمع
حزب التجمع

أصدر حزب التجمع بيانا، قال فيه إنه بعد مرور ثلاثة عقود على صدور القرار الخطأ والخطيئة (١٨١) سنة ١٩٤٧ بتقسيم فلسطين لصالح الحركة الصهيونية، في ٢٩ نوفمبر، جاء إقراره يوماً عالمياً للتضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة برقم ٣٢٤٠ في الثاني من ديسمبر ١٩٧٧، وبعد مرور ثلاثة عقود كاملة على نكبة الشعب الفلسطيني، بما يمكننا من اعتبار أن هذا الإقرار والإصدار، خطوة متقدمة للأمام في الإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني في الانعتاق من الاحتلال وإقامة الدولة الوطنية المستقلة، وحق العودة الغير قابلة للتنازل.

ورأى حزب التجمع أنه على الرغم من مرور٤٥ عاما على صدورقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بجعل يوم صدور قرار التقسيم يوماً عالميا للتضامن مع الشعب الفلسطينى من كل عام، أن هذا الإعلان الذي يمثل صحوة أممية وإن جاءت متأخرة؛ إلا أنها خطوة هامة آن أوان الوفاء باستحقاقاتها العالمية والعربية، بترجمتها وتنفيذها وإعادة الاعتبار لقرارات الأمم المتحدة، قرار التقسيم (١٨١) ١٩٤٧، وقرارحق العودة(١٩٤) ١٩٤٩ ، ولو بعد مرور (٧٥) عاماً على صدورهما، لكونهما الأساس القانوني الذي استندت إليه الأمم المتحدة، وجعلته أساساً لقبول الكيان الصهيوني عضواً كامل العضوية في الاسرة الدوليةعام١٩٤٩، على أن يتم استكمال ذلك الأساس القانوني بتطبيق الحقوق الفلسطينية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة،  ودعم التوجه الفلسطيني لرفع مكانة فلسطين، كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، وتأمين الحماية الدولية فوراً ودون تأخير.

وأوضح أن الفاشية والعنصرية الصهيونية اليمينية الجديدة القديمة، باتت تمسك بتلابيب ومفاصل الكيان، مما يشير إلى أن المذابح والمجازر التي ارتكبتها العصابات الصهيونية على مدى قرن من الزمان، مازالت تمارس قهرها واحتلالها وشراستها وعنفها تجاه الشعب العربي الفلسطينى، جهاراً نهاراً، وأثناء الحملات الانتخابية لكسب المزيد من المقاعد، على حساب الدم الفلسطيني وجثامين أبنائه، بما يضع العالم أمام مسؤولياته التاريخية والقانونية والأخلاقية، لمواجهة ووقف الانفلات العنصري الصهيوني من عقاله.

وطالب بضرورة دعوة الدول العربية إلى الوفاء بالتزاماتها المالية المقررة وفقاً لقرارات القمم العربية المتتالية، لما لذلك من أثر فعال على دعم الصمود الفلسطيني والتجذر في الوطن لمواجهة مخططات الاقتلاع لصالح قطعان الإستيطان ، والتأكيد على التمسك بالمبادرة العربية روحاً وتسلسلاً، والتى باتت جزءًا من الإرادة والشرعية الدولية.

كما طالب بدعوة وسائل الإعلام العربية إلى مواصلة كشف حقيقة الاحتلال، ومعاناة الشعب العربي الفلسطيني، وفضح جرائم الصهيونية المتواصلة بحقه، والعمل على لم الشمل الفلسطيني وتحقيق المصالحة العملية على الأرض، وتحاشي إشاعة الفرقة والخلاف الفلسطيني.

وقال حزب التجمع، إنه تابع بكل معاني الفخر والاعتزاز، تمسك الجماهير العربية بالثوابت التي تشكل ماضي وحاضر ومستقبل الأمة العربية، في صراعها مع العدو الصهيوني، وذلك من خلال مواقفها وتوجهاتها ومشاعرها وسلوكياتها منذ اللحظات الأولى لانطلاق مونديال قطر٢٠٢٢، مما جعل فلسطين الرابح الأكبر لكأس الأمم.

وتابع: في الحقيقة فلسطين في وجدان الأمة مهما طال الزمن واشتد الألم، وما يظهر من طفح جلدي من خلال بعض المواقف الشاذة، لا ولم ولن يعبر عن وحدة المصير والمسيرة للأمة العربية، في مواجهة الأعداء التاريخيين.

وعربياً أيضاً وبشكل عاجل؛ تقديم الدعم والمساندة لأبناء الشعب العربي الفلسطيني الذين اختاروا بإرادتهم، أو بغيرها، العيش في الأقطار العربية، بمنحهم ذات الحقوق التي يتمتع بها المواطنون من حيث الإقامة، والتنقل، والعمل، والتعليم، والصحة، سواء من حيث مراجعة القوانين والتشريعات القائمة، لازالة ما يعوق هذا الهدف السامي، أو باستحداث ما يمثل الدعم والمساندة الحقيقة لصمود الشعب الفلسطيني، والحفاظ على الهوية الوطنية له، في مواجهة محاولات الطمس والاغتيال المعنوي والاقتلاع.

ودعا حزب التجمع إلى جعل يوم التضامن مع الشعب العربي الفلسطيني يوماً للحساب والمراجعة، متسائلا ماذا قدمنا؟ وما الذي يحتاجه الشعب الفلسطيني؟ ومحاصرة وفرض العقوبات السياسية والاقتصادية والعسكرية على إسرائيل وقياداتها المتنفذة دون تردد، لإلزامها باستحقاقات السلام الممكن والمقبول.

واختتم الحزب بيانه قائلا: "عاش صمود الشعب الفلسطيني ..وعاش التضامن العربي والإقليمي والدولي معه.. على طريق تحقيق مطالبه الوطنية المشروعة".

الشعب الفلسطيني العصابات العنصرية عصابات الكيان الصهيونى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة البرتغال وأورجواي في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

مافيهاش لحمة.. أسرار مرعبة عن ساندوتشات الشاورما بالمطاعم

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة البرازيل وسويسرا في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

مفاجأة غير محسوبة .. تحرك جديد من كهربا بشأن غرامة الزمالك

بداية من يناير.. رفع الحد الأدنى للمعاش 1105 جنيهات والأقصى 8720

الخميس.. موعد صرف معاشات ديسمبر وهذا موقف الـ300 جنيه علاوة

استمرار موجة ارتفاع أسعار الذهب في مصر

أول بشاير 2023| رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات.. اعرف المستفيدين

ترشيحاتنا

كأس العالم.. المنتخب السعودي يواصل تدريباته استعدادا للمكسيك

لو دخلك على قدك.. سيارة لـ عيلتك موديل 2005 بـ 48 ألف جنيه

للبنات بس| عربية "كيو كيو" هاتشباك بـ 55 ألف جنيه

شخصية العام لمعرض الكتاب..انذار بهدم مقبرة يحيى حقي وابنته تناشد المسئولين

أشرف هلال: المصانع امتصت جزءا كبيرا من زيادات أسعار الأجهزة الكهربائية

تشكيل أوروجواي أمام البرتغال في كأس العالم 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكياج وميكاب غريب.. ليلى زاهر تثير الجدل بإطلالة لافتة | شاهد

مجوهرات وفستان لافت.. زوجة عماد متعب بإطلالة أنيقة| شاهد

كرش وشنب.. سر خناقة فيدرا مع أحمد زكي قبل أرض الخوف

بالفرو الأخضر.. هبة مجدي تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة | شاهد

فيديو

جدل على السوشيال ميديا بسبب أغرب سؤال في امتحان "فيديوجراف"

سيناريوهات تأهل منتخب تونس لدور الـ16 بكأس العالم.. فيديو

خالية من اللحم.. معلومات صادمة عن سندوتشات الشاورما في المطاعم| فيديوجراف

الخفافيش كلمة السر .. اكتشاف فيروس Kiwira الجديد يهدد البشر | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرج يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

اﻟﻤﺰﻳﺪ