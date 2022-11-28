كاتبة صحفية: الإخواني محمود حسين اختلس 1.5 مليون دولار

قالت الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم علي، رئيس تحرير البوابة نيوز، إن ملف الفساد المالي لـ جماعة الإخوان أو التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية الذي ساهم في الانقسامات الأخيرة التي شاهدناها داخل التنظيم وساهم في تغيير الرؤية الأوروبية لهذه الجماعات الإرهابية.

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "كلام في السياسة" الذي يقدمه الكاتب الصحفي أحمد الطاهري على شاشة "إكسترا نيوز": "محمود حسين هو القيادي الإخواني المقيم في إسطنبول وتراشق مع جبهات مختلفة بسبب أنه اختلس من أموال الجماعة ولم يعلن عن الرقم المحدد، إلا أن مركز دراسات الشرق الأوسط في باريس توصل إلى أنه اختلس مليون ونصف دولار أمريكي حصيلة ثلاثة أشهر، وهي أموال الرابطة والخاصة بالتبرعات التي يتبرع بها الإخوان المقيمين بالخارج".

وتابعت: "اختلسهم محمود حسين ولم يرسلهم إلى الإخوان في الداخل والخارج للقيام بعدد من الأنشطة إلا أنه لم يرسلها وطالب مجلس الشورى بالتحقيق في الأمر إلا أنهم لم يصلوا إلى شيء حتى الآن".



