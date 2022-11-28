عضو بالشيوخ: مناقشة 15 بندا من قانون التصالح غدا ثم إحالته لمجلس النواب

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن النقاش بدأ حول قانون التصالح على مخالفات البناء منذ أمس وتمت الموافقة المبدئية عليه، وسيتم النقاش التفصيلي لكل مواد القانون وهم 15 مادة ابتداء من غدا، موضحا أنه بعد الموافقة على القانون سيحال إلى مجلس النواب.

وأشار عماد الدين حسين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، إلى أنه بعد ما يتم الموافقة النهائية على قانون التصالح على مخالفات البناء سيحال إلى مجلس النواب، مؤكدا أنه بنسبة 95% كل القوانين التي تخرج من مجلس الشيوخ يتم الموافقة عليها.

التعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء

وأوضح، أن التعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء تسمح للمواطن بالتظلم لكل مشكلة على حدى، متابعا: "مخالفات البناء كان ينظمها قانونين والقانون الجديد يلغي القانونين ويستحدث قانون جديد وثبت أنه كان في ثغرات كثيرة في القانونين وينبغي أن يكون التشريع الجديد دقيق حتى لا يتم تعديله وحتى لا نعود لعمل قانون جديد".