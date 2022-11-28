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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

طبيب: تناول المضادات الحيوية لابد أن يكون باستشارة طبيب

المضاات الحيوية
المضاات الحيوية

أكد الدكتور محمد المنيسي أستاذ الباطنة بقصر العيني، أن المضادات الحيوية تمثل طفرة طبية انقذت ملايين الارواح حول العالم في عدد من الامراض التي كانت تمثل وباء   بيرا يصعب مقاومته  مثل الدرن والتيفود  وغيره والبكتريا المسرطنة.

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وقال محمد المنيسي في مداخلة هاتفية في برنامج “ كلمة اخيرة ” المذاع على قناة “ أون ”، :"  وكشف   خلال لقاء "  القدماء المصريين أول من استخدموا وأنتجوا المضادات الحيوية لعلاج عدد كبير من المرضى في تلك الآونة،: «الكون كله قبل ظهور المضادات الحيوية كان بيعاني من حالات مأساوية».

 

وأوضح  أن المضادات الحيوية ضرورة في علاج  بعض الامراض مثل  الالتهاب البكتيري أو الالتهاب الرئوي  أو إلتهاب في حوض الكلى .

 

وتابع :"  من الضروروي الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية وألا يتم تناولها إلا بإستشارة الطبيب  لان  الإسراف فيها يؤدي لخلل مناعي ".

 

ولفت إلى أن الافراط في تناول المضادات الحيوية  قد يؤدي لاحداث خلل في " الكتلة الجرثومية " الموجودة داخل جسم الانسان الموجودة بشكل طبيعي  يودي  لمقاومة المناعة، وأن الأطفال الذين يتناولون كميات كبيرة من المضادات الحيوية يكونوا الأكثر عرضة للإصابة بأمراض كالسمنة، وكذا الكبد والحساسية، والفطريات والبكتيريا.

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