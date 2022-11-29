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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير السعودية بالخرطوم: المملكة حريصة على دفع كل الجهود لدعم استقرار السودان

السفير-السعودي-لدى-السودان-علي-بن-حسن-جعفر
السفير-السعودي-لدى-السودان-علي-بن-حسن-جعفر

أكد السفير السعودي بالخرطوم، علي بن حسن جعفر، حرص بلاده على دفع كل الجهود التي تدعم تحقيق الاستقرار في السودان.

ووقف السفير، خلال اجتماع عُقد في منزله، ضم وفد الآلية الثلاثية المكون من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد، بجانب عدد من السفراء العرب، على جهود الآلية في تسهيل العملية السياسية بين الأطراف المختلفة.

كما أكد الاجتماع- بحسب بيان صحفي صادر من السفارة السعودية، مساء الإثنين- على الدور الكبير الذي تضطلع به الدول العربية لدعم وإنجاح الفترة الانتقالية والاهتمام بقضايا السودان.

وأمَّن اللقاء على دعم جهود التوافق نحو تحقيق اتفاق سياسي للوصول لحل توافقي للأزمة الراهنة.

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