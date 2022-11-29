عرض مغري.. آيفون XS Max جديد بـ 7750 جنيه

منذ الظهور الأول لهاتف آيفون XS Max حقق نجاحاً باهراً، فكانت تجربة تصوير محسنة بشكل ضخم، بالإضافة للبطارية القوية التى توفر يوم كامل من الإستخدام، مع شاشة مبهرة لعرض المحتوي، إلا أن العيب الأبرز كان ارتفاع سعر الهاتف كعادة منتجات آبل، ولكن مع هذا العرض ستحصل على الهاتف بسعر أقل بكثير.

وبحسب موقع “ايباى” الأمريكي الشهير للبيع بالتجزئة “أونلاين” يمكنك الحصول على هاتف آيفون XS Max جديد سعة 64 جيجابايت مقايب 315 دولاراً أمريكياً مايعادل 7750 جنيهاً.

iphone XS Max

يذكر أن هاتف iphone XS Max صدر فى عام 2018 بشاشة قوية قياس 6.5 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت، و بطارية كبيرة سعة 3174 ميللى أمبير.

يقدم iphone XS Max كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 و 12ميجابيكسل، وأخرى أمامية بقدرة 7 ميجابيكسل، ومعالج A12 Bionic القوى، بالإضافة لجاهزية الهاتف لأحدث نظام تشغيل من آبل حالياً، وهو IOS 16.

iphone xs max

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