عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لا تتجاوز مساحة المنزل 200 متر .. تيسيرات للقرى فى قانون التصالح

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الثامنة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنيين الأوضاع، والتى تقدم تيسيراً للمواطنين بالقرى.

 

ونصت المادة الثامنة على النحو التالي : اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة  شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

 

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال . 

مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق قانون التصالح مخالفات البناء طلبات التصالح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع بقوة لأول مرة منذ أسابيع.. وهذا سعر عيار 21 الآن

تراجع حاد.. انخفاض كبير في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1460 جنيهاً

استقرار نسبي في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وعيار 24 يسجل 1669 جنيها

بعد استقراره 4 أيام.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة قطر وهولندا في كأس العالم 2022

زيادة المعاشات بشروط.. قرارات جديدة من الحكومة وفقا للقانون

هدايا الحكومة.. معاشات ديسمبر بزيادة 300 جنيه ورفع التأمينات أول يناير

خاتم ألماس.. إحالة الفنانة ليلى غفران للمحاكمة| تفاصيل

ترشيحاتنا

التموين: صرف 100% من مقررات نوفمبر.. وثبات أسعار السلع خلال ديسمبر

التعليم تحتفل بتكريم الفائزين في مسابقة «اكتشف التاريخ» على مستوى الجمهورية

بالأسماء.. الأوقاف: اعتماد 16 خطيب مكافأة جديدًا من خريجي المراكز الثقافية

الأمم المتحدة تطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق حل الدولتين وإعطاء الفلسطينيين حقوقهم

أبو الغيط في يوم التضامن مع فلسطين: نُحيي أحرار العالم الذين انحازوا للعدل وندعو كافة الدول للاعتراف بالدولة الفلسطينية

أسوأ ذكرى في التاريخ الحديث.. الأزهر يطالب المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب فلسطين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وجذابة .. شاهد

تقلل مخاطر السرطان.. أطعمة رخيصة الثمن يتجاهلها الكثيرون

هاجم ميسي وكأس العالم.. بماذا أفتي يونس مخيون ورد دار الإفتاء؟

طفل يواجه صعوبة فى المشي بسبب نقص فيتامين ب 12

فيديو

أحدث ظهور لها.. شاهد| مي نور الشريف في عيد ميلاد والدتها بوسي

سقوط أمطار بهذه المناطق.. تحذير مهم من الأرصاد بشأن حالة الطقس

مفاجأة في سعر الدولار والذهب يواصل الارتفاع| تفاصيل

استئصال الرحم وأورام.. طبيب أنغام يكشف تفاصيل حالتها الصحية بناءً على رغبتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

اﻟﻤﺰﻳﺪ