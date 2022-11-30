بعضها ينتج سموما فطرية.. أطعمة تفسد بالتخزين في الثلاجة

عندما نريد حفظ الطعام، فإن الثلاجة هي أول مكان يخطر على بالنا. ومع ذلك فإن الثلاجة ليست مناسبة دائمًا لجميع الأطعمة. حيث أن بعضها يمكن الاكتفاء بوضعه على الرفوف فحسب. لأن تخزين بعضها قد ينتج سموما فطرية وفقا لموقع برايت سايد

1-الأفوكادو

في كثير من الأحيان عندما نشتري الأفوكادو لا يكون ناضجًا تمامًا. ولكي يكتمل نضجها، يجب وضعها في درجة حرارة الغرفة وليس في الثلاجة. لا يكون التبريد ضروريًا إلا إذا كانت الثمار ناضجة بالفعل وأنتم لا تريدون تناولها في الوقت الحالي. هذا لأنه بمجرد وضعها في الثلاجة فإنها تتوقف على الفور عن النضج. تستغرق ثمار الأفوكادو ما بين يومين إلى أربعة أيام لتنضج، لذا يفضل تركها على المنضدة. وبعد اكتمال نضجها يمكن حفظها في الثلاجة لمدة تصل إلى 7 أيام.

2-التفاح



يبقى التفاح طازجًا بدرجة أكبر في درجة حرارة الغرفة والتي يمكن أن تتراوح من 30 إلى 35 درجة فهرنهايت (أي من حوالي درجة مئوية واحدة تحت الصفر إلى درجتين فوق الصفر) ومع ذلك يمكن أن يجعل درج الخضروات الطازجة في الثلاجة التفاح طازجًا لفترة أطول. لكن قبل تخزينه في الثلاجة، ينبغي وضعه في كيس بلاستيكي به فتحات صغيرة أو بدلًا من ذلك يمكن تغطيته بمنشفة ورقية مبللة لكي تعمل على امتصاص رطوبة الثلاجة وإذا لم يتم عمل ذلك فإن درجة حرارة الثلاجة ومستوى الرطوبة بها سيعملان على تغيير قوام ومذاق التفاح.

3-الأعشاب

تحتاج الأعشاب إلى الاحتفاظ برطوبتها دون التعرض للكثير من الأكسجين. من أجل تخزين الأعشاب الخضراء بشكل صحيح، يجب وضعها في كيس فضفاض. وإذا كان لا بد من وضعها في الثلاجة، فيجب تغطيتها بالكامل بمنشفة ورقية مبللة.

أما الأعشاب المجففة فمن الأفضل تخزينها في برطمان أو وعاء محكم الإغلاق أو كيس بلاستيكي بسحاب لإبقاء الهواء والأكسجين بعيدًا عنها.



4-البطيخ



يتوقف البطيخ عن النضج بمجرد قطفه وحصاده ومع ذلك فإن الدراسات تشير إلى أن تخزين البطيخ في الثلاجة قد يؤثر سلبًا على قيمته الغذائية. عند درجة حرارة 55 (حوالي 13 درجة مئوية)، يحتفظ البطيخ بالمزيد من مضادات الأكسدة لمدة تتراوح بين 14 إلى 21 يومًا. بعد تقطيعه، يمكن وضعه في كيس بلاستيكي بسحاب وحفظه في الثلاجة. ولكن ينبغي الانتباه في هذه الحالة إلى أنه يستحسن استهلاكه خلال يومين إلى ثلاثة أيام.

5-الخبز



الخبز بشكل عام ليس من الأطعمة التي يمكن الاحتفاظ بها لفترة طويلة. سيؤدي الاحتفاظ بالخبز لفترة طويلة في المنزل إلى فساده أو تغير حالته.