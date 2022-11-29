جندته في السجن.. مجموعة فاجنر الروسية تعترف بمقتل طالب زامبي خلال حرب أوكرانيا

اعترفت مجموعة فاجنر الروسية، اليوم الثلاثاء، بمقتل طالب زامبي تم تجنيده في السجن بأوكرانيا، بعد أسبوعين من مطالبة زامبيا روسيا بإيضاحات بشأن ملابسات مقتل أحد مواطنيها.

وقال رئيس فاغنر يفغيني بريغوجين على مواقع التواصل الاجتماعي للمجموعة: "كان لميخاني ناثان نيريندا في 22 سبتمبر من أوائل الذين اخترقوا خنادق العدو وأظهر بسالة وشجاعة".

وقال رئيس "فاجنر" يفجيني بريجوجين، “كان لميخاني ناثان نيريندا في 22 سبتمبر من أوائل الذين اخترقوا خنادق العدو وأظهر بسالة وشجاعة”.

أكد بريجوجين المقرب من فلاديمير بوتين، الذي أصبح شخصية إعلامية على خلفية النزاع في أوكرانيا، أنه "يتذكر جيدا هذا الشاب" البالغ من العمر 23 عاما الذي "قضى في المعارك بطلا".

واتهمت أوكرانيا بريجوجين بإرسال آلاف المقاتلين الذين جُنِّدوا مباشرة في السجون الروسية إلى الجبهة، في مقابل وعد بالحصول على راتب وعفو.

واعترف بريجوجين، الثلاثاء، بأن مجموعته جندت نيريندا المدان في روسيا، من سجن في منطقة تفير شمال غرب موسكو.

وذكر أن الشاب الزامبي تطوع للانخراط في صفوف فاجنر والقتال في أوكرانيا.