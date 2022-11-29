عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جندته في السجن.. مجموعة فاجنر الروسية تعترف بمقتل طالب زامبي خلال حرب أوكرانيا

فاجنر
فاجنر

اعترفت مجموعة فاجنر الروسية، اليوم الثلاثاء، بمقتل طالب زامبي تم تجنيده في السجن بأوكرانيا، بعد أسبوعين من مطالبة زامبيا روسيا بإيضاحات بشأن ملابسات مقتل أحد مواطنيها.

وقال رئيس فاغنر يفغيني بريغوجين على مواقع التواصل الاجتماعي للمجموعة: "كان لميخاني ناثان نيريندا في 22 سبتمبر من أوائل الذين اخترقوا خنادق العدو وأظهر بسالة وشجاعة".

وقال رئيس "فاجنر" يفجيني بريجوجين، “كان لميخاني ناثان نيريندا في 22 سبتمبر من أوائل الذين اخترقوا خنادق العدو وأظهر بسالة وشجاعة”.

روسيا: ما يحدث في أوكرانيا لن يثنينا عن نهجنا في مجال الردع النووي

تحرك جديد.. روسيا والصين تتخليان عن الدولار الأمريكي

أكد بريجوجين المقرب من فلاديمير بوتين، الذي أصبح شخصية إعلامية على خلفية النزاع في أوكرانيا، أنه "يتذكر جيدا هذا الشاب" البالغ من العمر 23 عاما الذي "قضى في المعارك بطلا".

واتهمت أوكرانيا بريجوجين بإرسال آلاف المقاتلين الذين جُنِّدوا مباشرة في السجون الروسية إلى الجبهة، في مقابل وعد بالحصول على راتب وعفو.

واعترف بريجوجين، الثلاثاء، بأن مجموعته جندت نيريندا المدان في روسيا، من سجن في منطقة تفير شمال غرب موسكو.

وذكر أن الشاب الزامبي تطوع للانخراط في صفوف فاجنر والقتال في أوكرانيا.

روسيا أوكرانيا بوتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هتموت في الحال.. الأرصاد توجه رسالة تحذير للمواطنين قبل دخول الشتاء

حالة وفاة و15 إصابة.. الصور الأولى لـ حادث انقلاب ميكروباص بترعة في قنا

مشاهدة مباراة السنغال والاكوادور مباشر الآن 1 - 0 فى كأس العالم

إلغاء رحلات جوية وتجهيز ملاجىء.. انفجار أكبر بركان في العالم بهاواي.. فيديو

تراجع حاد.. انخفاض كبير في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1460 جنيهاً

بعد استقراره 4 أيام.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

بشرى سارة.. اعرف موعد رفع الحد الأدني لـ المعاشات

زيادة المعاشات بشروط.. قرارات جديدة من الحكومة وفقا للقانون

موضوعات متعلقة

روسيا: ما يحدث في أوكرانيا لن يثنينا عن نهجنا في مجال الردع النووي

الجنود يشتكون.. أزمة خطيرة تعصف بـ الجيش الألماني

جريمة بشعة.. العثور علي رفات طفلين داخل حقائب بكوريا الجنوبية| ما القصة؟

الأمم المتحدة: مغادرة أول سفينة محملة بالأسمدة الروسية من هولندا

تحرك جديد.. روسيا والصين تتخليان عن الدولار الأمريكي

تصعيد خطير.. إعلان صادم من بولندا بشأن الاستعداد للحرب

عودة كورونا.. قرار عاجل من الصين لمواجهة تفشي الوباء

بعد الوصول لأعلي مستوي.. هل ينهار الدولار الأمريكي عالميا في 2023؟

ترشيحاتنا

السيسي يجري اتصالا هاتفيا برئيس جمهورية غينيا الاستوائية

فنانة شهيرة باكية: جارنا مدمن المخدرات قتل والدتي

مناورات عسكرية ضخمة.. كيف تستعد أمريكا وإسرائيل لضرب منشآت إيران النووية؟

المريلة غرقت.. تفاصيل حزينة بحادث انقلاب ميكروباص حضانة بترعة الأربعين في قنا

هولندا تتقدم على قطر بهدف بالشوط الأول في كأس العالم

رئيس الوزراء يتابع توفير التمويل اللازم لاستيراد المنتجات البترولية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالطبل والزمر.. هنود يرقصون فرحا بقدوم القطار.. شاهد

أسرع طريقة لخسارة الوزن.. مشروب شهير مفعوله أقوي من أدوية الرجيم

هذه المشاعر تدمر القلب وتسبب الموت .. اكتشفها

أكاديمية ناصر العسكرية تنظم عرضاً تقديمياً للدارسين الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة

فيديو

كنت خجولة ومنطوية.. ريهام عبد الغفور تكشف سبب تحول شخصيتها بالسنوات الأخيرة

أكاديمية ناصر العسكرية تنظم عرضاً تقديمياً للدارسين الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة

أشرف عبد الباقى يوضح صعوبة المسرح عن السينما والتلفزيون

قرارات جديدة من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة والإعدادية| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

اﻟﻤﺰﻳﺪ