عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسالة تهديد مخيفة| حليف بوتين يرسل مطرقة ملطخة بالدماء للبرلمان الأوروبي.. فيديو

بوتين وبريجوزين
بوتين وبريجوزين

تلقى البرلمان الأوروبي تحذيرا شديد اللهجة من يفجيني بريجوزين، مالك مجموعة “فاجنر” وحليف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بعد أن تم إرسالهم مطرقة ثقيلة ملطخة بالدماء.

 

يأتي ذلك بعد أن وصف الاتحاد الأوروبي روسيا بأنها “دولة راعية” للإرهاب أمس الأربعاء في أعقاب غزو أوكرانيا.

 

وحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، رد بريجوزين على الإعلان بتسليم البرلمان الأوروبي علبة كمان تحمل المطرقة الثقيلة وعليها دم مزيف.

ويقال إن الرسالة هي تحذير بعد مقتل المواطن الروسي يفجيني نوزين بمطرقة ثقيلة في وقت سابق من هذا الشهر، وفقا لصحيفة “الصن”.

ويعتقد أن الرجل البالغ من العمر 55 عاما انشق إلى أوكرانيا، ومع ذلك، يزعم أنه اختطف وأعيد إلى مجموعة فاجنر في روسيا.

ويقال إن بريجوزين أخبر الخدمة الصحفية كونكورد عن دماره حول صلة الإرهاب، وفقا لصحيفة بوليتيكو.

وقال: “عقدت اليوم اجتماعا لقادة “فاجنر” وأخبرتهم بهذا الخبر المحزن. لا أعرف ما هو القانون الذي يحكم البرلمان الأوروبي، ولكن وفقا لتشريعاتنا، نعلن من اليوم حل البرلمان الأوروبي”.

مقابلة بوتين.. ميركل تكشف أولي قراراتها حال أصبحت مستشارة ألمانيا

حليف بوتين لـ أوكرانيا : التفاوض أو الانهيار

وأضاف: “ولكن قبل أن يصبح هذا الإجراء ساري المفعول، يعهد إلي بتقديم قضية معلومات إلى البرلمان الأوروبي. إذا كان لديك جهة اتصال بهم، أقترح أن نفعل ذلك معا، إعداده وإرساله”.

وتم تسجيل نقل علبة الكمان التي تحمل السلاح بدم مزيف وإعطائها إلى ممثل عن قناة Cyber Front Z الموالية للكرملين، الذي أعاد توجيه الفيديو.

بريجوزين فاجنر بوتين البرلمان الأوروبي روسيا أوكرانيا الاتحاد الأوروبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة البرازيل وصربيا

رسميًا .. إقالة مسؤول بـ اتحاد الكرة في فضيحة أخلاقية

عمرة مجانية بعد فوز السعودية على الأرجنتين| تفاصيل

مات قهرا لحرمانه من ابنته.. قصة وفاة الشاب محمد القباني تهز الفيسبوك

حقيقة فقدان أنغام الوعي وحالتها الصحية الآن

مجانا..قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة البرتغال وغانا في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

كيفيه إضافة وتعديل المواليد على بطاقة التموين

مباراة واحدة على القنوات المفتوحة.. تعرف على مباريات الجمعة في المونديال وموعدها

موضوعات متعلقة

مقابلة بوتين.. ميركل تكشف أولي قراراتها حال أصبحت مستشارة ألمانيا

بسبب اللغة الروسية.. أوكرانيا تعاقب مسئول كبير

ضربة قاضية لـ أوكرانيا.. تفاصيل صفقة سرية بين أمريكا والصين

انفجارات عنيفة تهز زابوريجيا الأوكرانية.. والسلطات توجه مناشدة عاجلة للمواطنين

ألمانيا تصدم بولندا.. وترفض طلبها بخصوص أوكرانيا

مفاجأة حول حقيقة دعوة قطر للداعية ذاكر نايك لحضور كأس العالم

الشتاء المقبل.. أزمة كبيرة تضرب أوروبا

ارتفاع هائل في أسعار الذهب عالميا

ترشيحاتنا

فعل كل ما بوسعه.. زيلينسكي يجر حلف الناتو لحرب مع روسيا

ريتشارليسون يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة البرازيل وصربيا بكأس العالم 2022

باسم سمرة: تصالحت مع عمر كمال واعتبره ابني وصوته حلو

أشرف عقبة: لا يوجد لقاح حتى الآن للفيروس المخلوي..فيديو

بعد مقتل 14 شخصا بطلق ناري.. جو بايدن يهاجم بيع الأسلحة للأمريكيين

مفاجأة.. انتهاء أزمة كهربا قبل يناير والأهلي كلمة السر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس غير محتشمة..غضب بسبب سائحة تسلقت أحد عجائب الدنيا السبع لتصوير فيديو

حمة كبيرة.. ميكب أرتست تفاجئ الجميع بمكياج عروسة يوم زفافها

عروسة تثير ضجة على السوشيال ميديا برقصة مع والدها

هتقابل جورجينا.. ياسمين صبري تثير الجدل بملابس مكرمشة على اليخت في قطر

فيديو

حمة كبيرة.. ميكب أرتست تفاجئ الجميع بمكياج عروسة يوم زفافها

رونالدو يحقق رقما قياسيا.. غانا تخسر أمام البرتغال وتكسب إحترام العالم..فيديو

قرار اتحاد الكرة العاجل بـ إقالة المسئول البارز بعد الفضيحة الأخلاقية |فيديو جراف

قرار عاجل ومهم.. البنك المركزي يوقف دعم مبادرات التمويل العقاري والسيارات.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ