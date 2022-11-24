رسالة تهديد مخيفة| حليف بوتين يرسل مطرقة ملطخة بالدماء للبرلمان الأوروبي.. فيديو

تلقى البرلمان الأوروبي تحذيرا شديد اللهجة من يفجيني بريجوزين، مالك مجموعة “فاجنر” وحليف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بعد أن تم إرسالهم مطرقة ثقيلة ملطخة بالدماء.

يأتي ذلك بعد أن وصف الاتحاد الأوروبي روسيا بأنها “دولة راعية” للإرهاب أمس الأربعاء في أعقاب غزو أوكرانيا.

وحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، رد بريجوزين على الإعلان بتسليم البرلمان الأوروبي علبة كمان تحمل المطرقة الثقيلة وعليها دم مزيف.

ويقال إن الرسالة هي تحذير بعد مقتل المواطن الروسي يفجيني نوزين بمطرقة ثقيلة في وقت سابق من هذا الشهر، وفقا لصحيفة “الصن”.

ويعتقد أن الرجل البالغ من العمر 55 عاما انشق إلى أوكرانيا، ومع ذلك، يزعم أنه اختطف وأعيد إلى مجموعة فاجنر في روسيا.

ويقال إن بريجوزين أخبر الخدمة الصحفية كونكورد عن دماره حول صلة الإرهاب، وفقا لصحيفة بوليتيكو.

وقال: “عقدت اليوم اجتماعا لقادة “فاجنر” وأخبرتهم بهذا الخبر المحزن. لا أعرف ما هو القانون الذي يحكم البرلمان الأوروبي، ولكن وفقا لتشريعاتنا، نعلن من اليوم حل البرلمان الأوروبي”.

وأضاف: “ولكن قبل أن يصبح هذا الإجراء ساري المفعول، يعهد إلي بتقديم قضية معلومات إلى البرلمان الأوروبي. إذا كان لديك جهة اتصال بهم، أقترح أن نفعل ذلك معا، إعداده وإرساله”.

وتم تسجيل نقل علبة الكمان التي تحمل السلاح بدم مزيف وإعطائها إلى ممثل عن قناة Cyber Front Z الموالية للكرملين، الذي أعاد توجيه الفيديو.