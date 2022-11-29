روسيا: ما يحدث في أوكرانيا لن يثنينا عن نهجنا في مجال الردع النووي

قال نائب وزير الخارجية الروسية، سيرجي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، إن ما يحدث في أوكرانيا وما حولها لا يؤثر على نهج روسيا في مجال الردع النووي.

وأضاف ريابكوف أنه على الرغم من النفي المتكرر والتفسيرات التفصيلية لموقف روسيا، فإن الولايات المتحدة "تواصل إطلاق التكهنات" بشأن "خطاب نووي غير مسؤول".

وأضاف ريابكوف: "لا أعرف من في أمريكا يمكنه أن يجد أسبابا لهذا النوع من الاتهامات ضدنا، مع أننا شرحنا جوهر نهجنا على جميع المستويات. باختصار، يتلخص الأمر في حقيقة أنه لا يوجد انحرافات عما هو مكتوب في عقيدتنا العسكرية وفي أساسيات سياسة الدولة في مجال الردع النووي. وهذا النهج لا يتأثر بما يحدث في أوكرانيا وما حولها".

والجدير بالذكر أن الخارجية الروسية، كانت قد كشفت اليوم سبب تأجيلها المحادثات بشأن نزع السلاح النووي بين روسيا والولايات المتحدة التي كان من المقرر عقدها هذا الأسبوع بالقاهرة؛ مستبعدة عقد اجتماع أخر بشأن اتفاقية ستارت جديدة قبل نهاية العام.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، إن روسيا لم يكن لديها خيار آخر سوى تأجيل المشاورات بشأن معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية "نيو ستارت"، حيث لم ترغب الولايات المتحدة في مراعاة أولويات موسكو بشأن هذه القضية.

وحث ريابكوف واشنطن على المبادرة بشأن المفاوضات النووية المتبادلة.

وتابع، في تصريح للصحفيين: "بشكل عام، تطور الوضع بحيث أنه لم يكن لدينا خيار آخر. وتم اتخاذ القرار على المستوى السياسي".

وأشار ريابكوف إلى أنه في عدد من المحاور، لم يرغب النظراء الأمريكيون في "إدراك إشاراتنا".

وأكد ريابكوف أن هذا "ليس إلغاء، بل تأجيل. وبعد مرور بعض الوقت، سنعرض على الأمريكيين مواعيد جديدة. لكن هذا لن يحدث سريعا".