حبس متهم بسرقة 16 بطارية سيارة في مصر القديمة

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بسرقة بطاريات السيارات بمنطقة مصر القديمة، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.



ونجحت أجهزة الأمن في ضبط (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة) وبحوزته ( 16 بطارية سيارة "مجهولين المصدر" - مفك).



وبمواجهته اعترف بأن المضبوطات حوزته من متحصلات وقائع سرقة، وأقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في سرقة البطاريات من داخل السيارات باستخدام المفك المضبوط بحوزته، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

