كنت بنام على الرصيف.. رد فعل أحمد شيبة بعد طلب معجب التصوير معه

شارك المطرب أحمد شيبة جمهوره بصورة مع أحد جمهوره والذى طلب منه التصوير معه بملابس عمله، الأمر الذى استجاب له شيبة على الفور.



ونشر شيبة صورته مع هذا الشاب وعلق عليها قائلا: هو أنا ينفع أتصور معاك بهدوم الشغل تعالى يابنى أنا كنت بنام على الرصيف قبل ما أغني".



ونالت هذه الصور استحسان عدد كبير من جمهور شيبة ورواد صفحته على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، فيما أكد الكثيرين على تواضع شيبة على الرغم من شهرته ونجوميته التى حققها فى مجال الغناء إلا أنه لا زال يحتفظ بجدعنة أبن البلد على حد وصفهم.





حفل شيبة فى الإمارات

وتشهد إمارة أبو ظبي بداية الشهر القادم إقامة حفل غنائى ضخم يضم 5 من المطربين الشعبين، الحفل يضم كل من أحمد شيبة ومحمود الليثي وعمر كمال وحسن شاكوش وحمو بيكا بالإضافة إلى فقرة أغاني متنوعة يقدمها واحد من أشهر الدي جي المشهورين بإمارة أبو ظبي.

عودة أحمد شيبة للغناء بعد وفاة شقيقه

وعن عودته للعمل، أكد أحمد شيبة أنه يخشى أن يفهمه الناس بشكل خاطئ، ولهذا خرج ليوضح الأمر في بث مباشر، وقال: "أنا نزلت الشغل مش عشان الفلوس، غصب عني، شغلتي صعبة جدا، بيبقى فيه حزن، ولازم ننزل نشتغل، وبنخش نفرح الناس، بس الله أعلم باللي جوانا، كل واحد بيبقى فيه حزن في قلبه، والفرقة رزقها يوم بيومه، عشان محدش يفهمني غلط أنا نزلت بقالي 3 أيام لأن فرقتي تقريبا 50 فرد، رزقهم يوم بيومه".

وكان أحمد شيبة، أعلن قبل أسبوعين وفاة شقيقه "محمود"، وكتب عبر "فيسبوك": "توفي إلى رحمة الله تعالي أخويا محمود شيبة، ستشيع الجنازة من أمام مسجد حسان بعد الظهر، إسكندرية – القباري، ولا يريكم الله مكروها في عزيز لديكم".