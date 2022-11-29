عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مجلس الدولة: لجنة فنية لإنهاء النزاع حول إزالة التعديات على خط قطارات بالغربية

صدى البلد

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى تكليف لجنة فنية في النزاع القائم بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومجلس مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، بخصوص إلزام الأخير بإزالة التعديات الواقعة على أملاك الهيئة، وإلزامه بسداد مستحقات الهيئة من تاريخ التعدي حتى تاريخ الإخلاء.

في مجلس الدولة.. مواعيد سحب ملفات التقدم لوظيفة مندوب مساعد ذكور وإناث

ماذا تقول الجنايات اليوم فى قضية كفن عين شمس؟.. تفاصيل

بداية النزاع، تلاحظ للهيئة وجود تعدٍّ على خط سكك حديد الشركات بناحية كفر الزيات من قبل مجلس المدينة، عبارة عن فَرد طبقات الحجارة استعدادًا لرصف الطريق فوق الخط المذكور بطول 800 متر وعرض 6 أمتار وإجمالي مسطح 4800م2، بداية من نهاية الخط ومرورًا بمدخل الشركة المالية والصناعية حتى شركة الملح والصودا وشركة أبو الهول للزيوت والصابون، وتم تحرير محضر إثبات حالة بذات التاريخ تضمن إثبات طمس معالم الخط بطبقة الحجارة، ودفن المهمات أسفل منها من قضبان وفلنك ورفايع تثبيت، وأن الخط المذكور مقدم عنه طلب لإعادة تشغيله، والموضوع قيد الدراسة ومن المحتمل إعادة تشغيل الخط.

اقرأ ايضا.. خناقة ستات.. مدرسة إبتدائي تكوي جسد عاملة في الجيزة| التفاصيل الكاملة

اقرأ ايضا.. حاطط كاميرات في الغرفة.. هناء لـ محكمة الأسرة: ملوش علاقة بالرجولة

اقرأ ايضا.. المريلة غرقت.. تفاصيل حزينة بحادث انقلاب ميكروباص حضانة بترعة الأربعين في قنا

بسبب فقدان بصر تسبيح.. الحكم في قضية أطباء قنا اليوم

57 متهما من لجان الإخوان| محاكمة المحرضين على مؤسسات الدولة .. اليوم

وصدر قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (151) لسنة 2022 بإزالة الأعمال المخالفة إداريًّا على نفقة مجلس مدينة كفر الزيات والإخلاء، وذلك لكون الأرض محل النزاع مملوكة للهيئة، وأن تلك التعدّيات تمثل عائقًا أمامكم في استثمار أراضيها، طبقًا لما نص عليه قرار رئيس الجمهورية رقم (114) لسنة 2005 بتخصيص أراضٍ للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أيّ من شركاتها في المشروعات الاستثمارية.

مجلس الدولة سكك حديد مصر مدينة كفر الزيات محافظة الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هتموت في الحال.. الأرصاد توجه رسالة تحذير للمواطنين قبل دخول الشتاء

هل وقّع للأهلي رسميًا؟.. حقيقة انتقال نجم الزمالك للمارد الأحمر.. تفاصيل

وفاة محامي نيرة أشرف في حادث سير.. الحقيقة كاملة

عاود الصعود.. ارتفاع سعر الذهب في ختام تعاملات الثلاثاء 29-11-2022

بعد إغلاق مطلع الصحراوي لـ الطريق الدائري.. اعرف البدائل| خدمات

بعد القانون الجديد.. بشرى سارة لأصحاب طلبات التصالح القديمة على مخالفات البناء

قناة مفتوحة تذيع مباراة إنجلترا وويلز في كأس العالم قطر 2022.. اعرف التردد

هل يتراجع سعر الذهب في مصر خلال الفترة القادمة؟ .. توقعات الخبراء

موضوعات متعلقة

في مجلس الدولة.. مواعيد سحب ملفات التقدم لوظيفة مندوب مساعد ذكور وإناث

ماذا تقول الجنايات اليوم فى قضية كفن عين شمس؟.. تفاصيل

بسبب فقدان بصر تسبيح.. الحكم في قضية أطباء قنا اليوم

57 متهما من لجان الإخوان| محاكمة المحرضين على مؤسسات الدولة .. اليوم

بيدوروا على آثار.. الحكم على متهمي عابدين اليوم

تكوين لجان نوعية للإخوان| خلية المرج أمام القضاء .. اليوم

بلاغ للنيابة ودعوى طلاق.. زوجة أمام محكمة الأسرة: بيصورني لأصحابه

القضاء الإداري: عدم قبول دعوى تعيين أوائل الخريجين

ترشيحاتنا

لا يجرؤان على معاقبة موسكو.. أمريكا وأوروبا تعتمدان على النووي الروسي| تفاصيل

الصحة توجه رسالة عاجلة للأمهات لحماية التلاميذ من الفيروس المخلوي

بعد إغلاق مطلع الصحراوي لـ الطريق الدائري.. اعرف البدائل| خدمات

بورصة السيارات .. أسعار كيا سبورتاج الجديدة في مصر

تقاوم 30 نوع دواء.. البكتيريا الخارقة تنتشر بسبب المضادات الحيوية| الصحة تحذر

روسيا: حلف الناتو يجب أن يتوب أمام الإنسانية.. ويتم حله ككيان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان ملفت ..زوجة محمد زيدان تستعرض جمالها فى أحدث ظهور لها

خدعة أم حقيقة .. سيدة تشجع ابنها على الغش بطريقة غريبة

بعد الجلسة الأخيرة.. صور غريبة وضعت محمد صلاح فى مأزق

اوعي تتكسفي.. أجرأ إطلالات ابنة شقيقة إلهام شاهين| شاهد

فيديو

مونديال 2022.. تأهل السنغال يتصدر الترند وقطر تودع كأس العالم.. شاهد

خدعة أم حقيقة .. سيدة تشجع ابنها على الغش بطريقة غريبة

تحذير مهم من استخدام هذا الدواء لعلاج فيروس التنفسي المخلوي.. تغطية خاصة

تحتضن رجلا من الخلف في ملهى ليلي .. لماذا ثار الجمهور ضد اللبنانية نادين نجيم "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

اﻟﻤﺰﻳﺪ