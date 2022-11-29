قصواء الخلالي: محافظة الإسكندرية استجابت لنداء البرنامج بإزالة تمثال عروس البحر المشوه

قالت الإعلامية قصواء الخلالي إن محافظة الإسكندرية استجابت لما أثارته أمس في برنامج "في المساء مع قصواء"، وأعلنت وقف بناء تمثال "عروس البحر" المقابل لمكتبة الإسكندرية والذي أثار الجدل لسوء تنفيذه.

وأضافت "الخلالي" خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، "بعد النداء اللي وجهناه امبارح، تم وقف بناء تمثال عروس البحر بكورنيش الإسكندرية وفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لعدم اتساق مكانه مع مكتبة الإسكندرية وللقضاء على العشوائية البصرية، وهي جملة مهمة جدا في هذا البيان".

توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي

وتابعت: "قرار وقف بناء هذا التمثال يتسق مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي النهاردة بالحفاظ على الوجه الحضاري في كل أحياء الإسكندرية والقاهرة".





