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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مصرع وإصابة 16 طالبا.. محافظ قنا يعاين موقع حادث انقلاب ميكروباص بترعة نجع حمادي ويزور المصابين

موقع الحادث
موقع الحادث

-محافظ قنا ينتقل لموقع حادث انقلاب ميكروباص بترعه نجع حمادي

-صرف إعانة عاجلة للمصابين والمتوفين

-محافظ قنا يزور مصابين حادث انقلاب ميكروباص بترعه نجع حمادي

 

محافظة قنا واحدة من محافظات صعيد مصر، وبالتحديد طريق الأربعين، حيث سالت الدماء البريئة في انقلاب ميكروباص حضانة أطفال يحمل بداخله 16 طفلا، خرجت من بينهم طفلة لم تكمل بعد ربيعها الثالث عشر متوفاه، و15 آخرين مصابين.

البداية إخطار تلقته الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من غرفة عمليات النجدة، أفاد بوقوع حادث مروري على طريق الأربعين، وعلى الفور وجه اللواء إيهاب طه مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا بسرعة الانتقال وكشف الملابسات.

و انتقل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، واللواء ايهاب طه مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا فورا إلي موقع إنقلاب ميكروباص بالترعة في طريق الأربعين ، والذي كان يقل ١٧ طالب في مراحل التعليم المختلفة من بينهم السائق ، لمتابعة نقل الطلاب المصابين إلي المستشفي وعمليات البحث عن مفقودين داخل المياه وإنتشال السيارة ، رافقه جميع القيادات التنفيذية المعنية للتعامل مع الأزمة . 

قال محافظ قنا أنه تم الدفع بعدد ١٢ سيارة اسعاف فور ورود البلاغ بوقوع الحادثة ، وكذلك إرسال فريق من الغواصين المتخصصين لإنقاذ الأطفال ، والدفع بمعدات التدخل السريع مشيرا إلي أن جهود الإنقاذ نجحت في استخراج جميع الطلاب وسائق السيارة وتم نقلهم إلي مستشفي نجع حمادي العام لتلقي العلاج اللازم ، وتم تقديم العلاج لعدد ١٠ طلاب وخروجهم الي منازلهم ، فيما يتلقي ٦ اخرين العلاج حتى الآن.
 وعقب ذلك توجه محافظ قنا إلي المستشفي للإطمئنان علي المصابين الذين يتلقون العلاج ، موجها بتقديم كافة اوجه الرعاية لهم لحين تمام شفائهم .

كما وجه  بصرف إعانة عاجلة من صندوق التكافل بمديرية التضامن الإجتماعي ، بقيمة ٢٥ الف جنيه لأسرة المتوفي ، و ٢٠٠٠ جنية لأسرة كل مصاب حال بقاءه في المستشفي لمدة ٢٤ ساعة .

محافظ قنا ينتقل لموقع حادث انقلاب ميكروباص بترعة نجع حمادي..صور

محافظ قنا ينتقل لموقع حادث انقلاب ميكروباص بترعه نجع حمادي.. صور

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