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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يشيد بمنتخب السنغال بعد الصعود لدور الـ16 ببطولة كأس العالم

صدى البلد

أشاد الاعلامى أحمد شوبير ، بـ منتخب السنغال بعد التأهل لـ دور الـ 16 ببطولة كأس العالم 2022 ، بعد فوزه على الإكوادور بهدفين لهدف . 

 

وكتب شوبير  عبر تويتر “ أول الأفارقة في دور الـ 16 للمونديال.. تأهل مستحق لأسود التيرانجا.. برافو السنغال ”.

 

وتأهل منتخب السنغال لثمن نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر، بفوزه على الإكوادور بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما على  ملعب "خليفة الدولي”، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.

 

وكان منتخب السنغال خسر أمام هولندا بهدفين في المباراة الافتتاحية ببطولة كأس العالم 2022، بينما فاز على قطر 3-1 في الجولة الماضية.

ويحتل المنتخب الهولندي صدارة المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم 2022 برصيد 4 نقاط ويأتي منتخب الإكوادور وصيفا بنفس الرصيد، والسنغال ثالثا بـ 3 نقاط، بينما يتواجد منتخب قطر في المركز الرابع والأخير بدون نقاط.

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