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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفد كاميرونى يزور مدينة الطود بمحافظة الأقصر

وفد كاميرونى يزور
وفد كاميرونى يزور مدينة الطود بالاقصر

قام وفد من الحكومة الكاميرونية ومكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (WFP) في الكاميرون بزيارة محافظة الأقصر، وتفقد عددا من أنشطة الحماية المجتمعية المنفذة من جانب برنامج الأغذية العالمي في المحافظة.

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وشملت جولة الوفد زيارة الأنشطة الزراعية المنفذة من خلال البرنامج بقرية العديسات قبلي بمركز الطود والتي تشمل نموذج لزراعة قصب السكر على التنقيط باستخدام شتلات القصب والذي يستهدف إدارة المياه والكفاءة العالية لأنظمة الري ( أنظمة الري بالتنقيط  ) ، وذلك بحضور الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود ، وهشام على حسين ابازيد رئيس الوحده المحليه لقرية العديسات قبلي، وممثلي جمعية حق الفقير بالندافين المشرفة على المشروع،حيث يدعم البرنامج أنشطة زراعة قصب السكر في صعيد مصر باستخدام الشتلات وباستخدام الري بالتنقيط كنشاط يزيد من إنتاجية الفدان ويساهم في ترشيد استخدام المياه، وذلك بالتعاون مع وزارتي الزراعة والري.
 

كما قام الوفد بزيارة الأنشطة الزراعية المنفذة من خلال البرنامج بقرية الشغب بمدينة إسنا وزيارة وحدة الإنذار المناخي المبكر بمقر الجمعية الشريكة بالقرية وعقد لقاءات مع مجلس إدارة الجمعية ومستفيدات الإقراض العيني بمقر الجمعية.

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