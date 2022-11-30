رسالة تحفيزية من شوبير لمنتخب السعودية قبل مواجهة المكسيك

وجه الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق رسالة دعم ومساندة لمنتخب السعودية قبل مواجهة المكسيك مساء اليوم في كأس العالم قطر.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”: “90 دقيقة من أجل كتابة التاريخ.. كل التوفيق للمنتخب السعودي الشقيق في مواجهة المكسيك اليوم. ”



يلتقي منتخبا السعودية والمكسيك اليوم الأربعاء، في ختام مباريات المجموعة الثالثة بمونديال قطر 2022 على استاد لوسيل في مواجهة لا تحمل القسمة على اثنين، وقد يعني التعادل فيها توديع كلا المنتخبين للبطولة.

وقد يمنح التعادل التأهل للسعودية حال فازت بولندا على الأرجنتين وهو الاحتمال الضئيل، لكن حال فوز "التانجو" فإن فارق الأهداف يصب في صالح البولنديين، على اعتبار امتلاك كل من بولندا والسعودية لأربع نقاط.

بينما لا تمتلك المكسيك سوى الفوز، لكي ترفع نقاطها إلى أربع مع انتظار ما ستسفر عنه مواجهة بولندا والأرجنتين، في حين أن انتصار السعودية سيصعد بها بدون شك لدور الستة عشر.

وتعادلت المكسيك في مستهل مشوارها أمام بولندا بدون أهداف بعدما تصدى جييرمو أوتشوا لركلة جزاء لروبرت ليفاندوفسكي، قبل أن تخسر 0-2 أمام الأرجنتين.