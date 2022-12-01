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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلمانى: سنضع على أولوياتنا الفترة القادمة مراجعة الحساب الختامى لموازنة 2021-2022

النائب إبراهيم عبد
النائب إبراهيم عبد النظيرعضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان

قال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن اللجنة ستضع على  أولوياتها خلال الفترة القادمة مراجعة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة 2021 - 2022.

وأشار عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا سنرصد عدد من ملاحظاتنا بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة 2021 - 2022 بشأن الوزارات والهيئات العامة ، بهدف تصويب أى قرارات خاطئة وتنفيذ توصيات البرلمان ، بهدف تحقيق مصلحة الدولة.

وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن مجلس النواب يستهدف مراقبة أداء الدولة ،بهدف تصويب أخطاءها وتحقيق الأهداف التى نتمناها.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد مواجهة وزير السياحة، أحمد عيسى، بنحو 72 أداة رقابية، قام الوزير فيها بالرد على طلبات الأعضاء.

 ومن المقرر أن يعاود مجلس النواب، عقد جلساته العامة، يوم الأحد الموافق 4 من شهر ديسمبر المقبل.  

وجاء في رد الوزير، أنه خلال الثلاث شهور الماضية كان هناك استعداد لقمةالمناخ ، وتم التأكد من جاهزية الفنادق لاستيعاب ضيوف القمة الذي نجحت مصر في تنظيمها.  

وأكد أن  مصر تستحق استقبال عدد أكبر من السياح، لذا أعدكم بالاهتمام بدعم قطاع السياحة والتعامل مع التحديات التي تواجهه بالتنسيق مع القطاع الخاص. وأشار إلى أن الدراسة التي أعدها الوزير السابق خالد العناني عن سبب عدم استقطاب عدد كبير من السائحين أو العدد الذي تستحقه الدولة المصرية، "دراسة بها جودة و احترافية".  

وقال: هذه الدراسة كشفت أن السياح يريدون زيارة مصر، قائلا: المشكلة ليست في طلب ولكن في العرض، مشيرا إلى العمل من أجل مواجهة كافة المشكلات. 

وتابع وزير السياحة: وضعنا مسار عمل بالتنسيق مع الوزارات المختلفة لحل التحديات التي تتعلق بالعرض، حتى يزور مصر العدد الذي تستحقه من السياح، قائلا: من بين هذه الحلول مضاعفة الطيران 3 مرات عن الوضع الحالي، وهو ما تم تنفيذه بعد عقد جلسات مع وزير الطيران.‎

الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة 2021 - 2022 البرلمان الوزارات الهيئات العامة مجلس النواب

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