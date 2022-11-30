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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكية: بوتين دمر ثلث البنية التحتية في أوكرانيا

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي

عقد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، مؤتمر صحفي على هامش اجتماع وزراء خارجية حلف الناتو.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه غضبه ونيرانه إلى المدنيين في أوكرانيا خلال الأسابيع الماضية.

وأضاف بلينكن: "نعرف خطط بوتين من أجل تجويع الشعب الأوكراني"، لافتا إلى أن بوتين دمر ثلث البنية التحتية في أوكرانيا.

وأشار إلى أن استراتيجية بوتين بشأن استخدام الطاقة كسلاح لن تنجح، وسنستمر بتقديم الدعم لأوكرانيا ولن نتخلى عنها أبدا، وسنعزز دعمنا العسكري والاقتصادي لها.

وأوضح بلينكن، أن مصادر الطاقة والمياه والكهرباء هي أهداف بوتين الجديدة في أوكرانيا، مضيفا: "نعمل على إنشاء مهمة منسقة لإمداد أوكرانيا بالطاقة ومعدات البنية التحتية والمساعدات العسكرية".

وأشار وزير الخارجية الأمريكية إلى أن استهداف روسيا للبنية التحتية الأوكرانية عمل همجي وبربري، وسنستمر في جعل الكرملين يدفع الثمن بسبب عدوانه على أوكرانيا.

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كما قال بلينكين: "نعمل على إمداد أوكرانيا بالأسلحة الأساسية للدفاع عن أراضيها، وسندعم الدول بإمكانياتنا للاستغناء عن الغاز الروسي.

وأكد أن الولايات المتحدة ستعمل من أجل عدم السماح لبوتين بوضع العالم "رهينة" لسياساته.

ولفت بلينكن إلى أن الدبلوماسية هي الحل الوحيد لإنهاء العدوان الروسي على أوكرانيا، ويجب أن تتمتع أوكرانيا بموقف قوي عند بدء أي مفاوضات مع الجانب الروسي.

وأضاف بلينكن خلال المؤتمر الصحفي، أن إنهاء روسيا لعدوانها على أوكرانيا هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام، لافتا إلى أن الدبلوماسية ليست أولوية بالنسبة للرئيس بوتين.

وتابع: "يجب البدء بالنظر في طلب أوكرانيا الانضمام لحلف الناتو".

وعن التعاون الصيني الروسي، قال بلينكين، إن التصرفات الصينية تعمل على زعزعة الاستقرار العالمي.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ما زالت قلقة بشأن التعاون العسكري بين روسيا والصين.

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