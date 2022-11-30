مدبولي يشهد توقيع اتفاقيات بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات و29 شركة عالمية

أذاعت فضائية “اكسترا نيوز”، لقطات عاجلة، جاء من خلالها، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، شهد اتفاقيات بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وعدد من الشركات العالمية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي صناعة عقول، و"الشباب المصري هو الثروة الحقيقية، ونعمل على تعظيم الاستفادة من الإمكانات التي تتيحها هذه الصناعة في توفير فرص عمل كثيفة لهم، وهي ذات قيمة مضافة عالية، كما نثق في قدرات شبابنا الواعد وما يمتلكونه من مهارات وطاقات خلاقة، تؤهلهم لتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات بكفاءة وحرفية، والاعتماد عليهم في تصدير الخدمات العابرة للحدود لعملاء الشركات العالمية في مختلف الأسواق".

وتابع رئيس الوزراء: إدراكا منا لتداعيات الثورة الصناعية الرابعة، وأثرها المتوقع على سوق العمل؛ فقد حرصنا على ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل ووظائف المستقبل، من خلال محورين أساسيين، هما: تطوير منظومة التعليم، وبناء قدرات الشباب وتأهيلهم في التخصصات التقنية المختلفة، وفقا لأفضل المعايير العالمية في التدريب بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية، إلى جانب دعم الأنشطة المحفزة على الابتكار الرقمي وريادة الأعمال.

توقيع اتفاقيات مع 29 شركة عالمية

وأشار مصطفى مدبولي، إلى أنني أود أن أؤكد، أن الدولة تفتح ذراعيها لأي استثمارات جديدة جادة، وتحقق قيمة مضافة، واستفادة متبادلة لجميع الأطراف، وأعرب عن سعادتي بهذا العدد من الاتفاقيات التي سيتم توقيعها اليوم، مع 29 شركة عالمية من مختلف الجنسيات.