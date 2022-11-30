مليون ضحية خلال 30 سنة.. الأسلحة وباء فتاك يعصف بـ أمريكا

"انتشار الأسلحة النارية في يد الصغار أشد فتكا من انتشار الأوبئة والأمراض، على المجتمع الأمريكي" .. هكذا خلصت دراسة أمريكية أجرتها، الجمعية الطبية الأمريكية بعد تحليل الوفيات الناجمة عن الأسلحة النارية على مدى العقود الثلاثة الماضية.

ورصدت الدراسة التي نشرتها المجلة العلمية التي تصدر عن الجمعية الطبية الأمريكية، أنه بتحليل الوفيات داخل الولايات المتحدة الأمريكية، خلال فترة جائحة كرونا من 2019 إلى 2021، كانت الغلبة للوفيات الناتجة عن الأسلحة النارية، وكانت الأكثر فتكا من الجائحة نفسها.

أرقام صادمة.. مليون ضحية للأسلحة النارية خلال 30 عاما

ووفقا لما انتهت إليه الدراسة، فإن حصيلة ضحايا حوادث إطلاق النار من أسلحة نارية، سواء كانت في هجمات على تجمعات بشرية، أو جرائم قتل، وكذلك حالات الانتحار باستخدام تلك الأسلحة، خلال ثلاثة عقود – من 1990 إلى 2020 – وصلت إلى مليون ضحية، وهذا رصد لحالات الوفاة، ولا يشمل كم الضحايا من الإصابات لأنواعها المختلفة نتيجة التعرض للضرب بتلك الأسلحة، وكذلك لا يشمل ضحايا القتل باستخدام أي نوع من أدوات التقل الأخرة غير الأسلحة النارية.

ومن النقاط المثيرة التي أشارت إليها الدراسة، أن هناك ارتفاع سنوي في نسب ضحايا تلك الأسلحة، خصوصا في الفترة الأخيرة، حيث شهد آخر عامين ارتفاع بنسبة 25% عن معدلات الضحايا بالمقارنة مع السنوات الماضية، وهو ما جعلها تصف تلك الظاهرة بأنها "جائحة انتشار الأسلحة"، محذرة من تنامي تلك الجائحة وخطورتها على المجتمع الأمريكي.

كورونا زادت من الظاهرة وضحايا السلاح أكثر من الفيروس

وخلص الباحثون في تحليل بيانات 2019 و2020 و2021، إلى أن هناك ارتفع عدد الوفيات بالأسلحة النارية في الولايات المتحدة خلال جائحة كوفيد -19، خصوصا في 2021، والذي شهد مقتل عدد قياسي من الأشخاص، ووجد الباحثون أن معدلات تلك الظاهرة زادت في معظم مناطق التوزيع الديموغرافي للشعب الأمريكي خاصة أثناء الوباء، واستمرت الفوارق شاسعة.

"الحجم الهائل للمشكلة يقود الولايات المتحدة إلى "لحظة جديدة في تاريخ الوفيات الناجمة عن الأسلحة النارية" ، هكذا قال الدكتور إريك فليجلر، طبيب طوارئ الأطفال والباحث في مستشفى بوسطن للأطفال وهارفارد ميديكال، والمدرسة والمؤلف المشارك للدراسة.

وقال: "في هذه اللحظة ، شهدنا زيادة هائلة لا مثيل لها حقًا". "خلال فترة انتشار جائحة كوفيد ، بدءًا من عام 2019 حتى عام 2021 ، شهدنا زيادة بنسبة 25٪ في الوفيات خلال عامين فقط. هذا لم يحدث قط ".

جائحة كورونا أججت الظاهرة

وذكر التقرير الخاص بالدراسة، أنه من المنطقي أن تكون أسوأ الآثار المبكرة لجائحة كرونا ومعها جائحة الاسلحة النارية، في الأحياء التي واجهت أكبر قدر من الحرمان وتأثيرات الفصل العنصري، وأن الوباء عرض الناس للكثير من الأشياء التي جعلتهم يشعرون بعدم الأمان وربما جعلت الأفراد أكثر عرضة للشعور بالحاجة إلى حمل سلاح للحماية.

ونوهت إلى أن تحديات الصحة العقلية نمت في جميع أنحاء الوباء وازداد العنف، والأسلحة جعلت هذه الأشياء أكثر فتكا بشكل ملحوظ من الكورنا نفسها، فبين عامي 2019 و 2021 ، كانت كل الزيادة في حالات الانتحار ومعظم الزيادة في جرائم القتل بسبب البنادق، وزاد معدل الانتحار بالأسلحة النارية بنسبة 10٪ بينما انخفض معدل الانتحار غير المسلح بنسبة 8٪ ، وارتفع معدل القتل بالأسلحة النارية بنسبة 45٪ بينما زاد معدل القتل غير المسلح بنسبة 6٪ فقط.

"ما رأيناه هو أن الضغوط الاقتصادية والاجتماعية خلال كوفيد أدت إلى تفاقم التفاوتات الصحية عبر الطيف" .. هكذا قال آري ديفيس ، مستشار السياسة في مركز جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العامة لحلول العنف باستخدام الأسلحة النارية

وأضاف: "نفس الضغوطات - العزلة الاجتماعية ، وقطع الخدمات الاجتماعية والدعم - هي عوامل خطر للعنف، وأعتقد أن كل هذه الأشياء ساهمت في الارتفاع في جميع المجالات ، لكنها أثقلت بشكل غير متناسب أولئك الأكثر ضعفًا ".

86% الضحايا رجال .. وأطفال السود أصحاب النسبة الأكبر

وعن تحليل الضحايا من حيث النوع، فإنه بشكل عام، الرجال في أمريكا هم أكثر عرضة للخطر بشكل ملحوظ من انتشار الأسلحة، حيث وجدت الدراسة أن ما يقرب من 86 ٪ من جميع الوفيات الناجمة عن الأسلحة النارية منذ عام 1990 كانت بين الرجال، بعد استخدام بيانات من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وجد الباحثون أن جرائم القتل بالأسلحة النارية كانت الأعلى بين الرجال السود ، وأن معدلات الانتحار بالأسلحة النارية كانت الأعلى بين كبار الرجال البيض، وكذلك مع تضاعفت معدلات القتل بالأسلحة النارية لكل من الرجال والنساء تقريبًا بين عامي 2014 و 2021 ، لكن الرجال كانوا أكثر عرضة للوفاة بأكثر من خمس مرات من النساء، كما كانت معدلات الانتحار بالأسلحة النارية أعلى سبع مرات بين الرجال عنها بين النساء في عام 2021 ، على الرغم من زيادة معدلات الانتحار بين النساء بمرور الوقت.

وعن التحليل العرقي للضحايا، ذكرت الدراسة أن هناك فوارق عرقية أكثر وضوحا، فقد كان معدل القتل بين الشباب السود - 142 حالة وفاة لكل 100000 رجل أسود تتراوح أعمارهم بين 20 و 24 - أعلى بنحو 10 أضعاف من معدل الوفيات الإجمالي بالأسلحة النارية في الولايات المتحدة في عام 2021، وكانت معدلات القتل بين الرجال السود واللاتينيين أعلى في الفئة العمرية من 20 إلى 24 عامًا، لكن بالنسبة للرجال البيض، كان المعدل أعلى في الفئة العمرية من 30 إلى 34 عامًا، وكان معدل القتل بين الشباب السود أعلى بنسبة مذهلة 22 مرة منه بين الرجال البيض.