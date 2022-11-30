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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إنسانية علي معلول تجتاح مواقع التواصل في مباراة تونس وفرنسا.. ماذا فعل؟

صدى البلد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للاعب على معلول لاعب المنتخب التونسي، من مباراة تونس وفرنسا في كأس العالم 2022.

وظهر علي معلول في الصورة وهو يحاول توقيف الأمن بعد أن حاولوا إخراج أحد المشجعين عقب اقتحامه للملعب .

وودع منتخب تونس بطولة كأس العالم 2022 بقطر، رغم انتصاره على نظيره فرنسا بهدف دون مقابل، في المباراة التي أُقيمت على استاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

منتخب تونس سيطر على أحداث الشوط الأول، وسجل هدفًا عن طريق نادر الغندري في الدقيقة الثامنة لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 25، مرر يوسف فوفانا الكرة لـ كينجسلي كومان ليقتحم منطقة الجزاء، لكن تسديدته جاورت القائم الأيسر لمرمى تونس.

وتصدى ستيف مانداندا حارس مرمى منتخب فرنسا لتسديدة قوية من وهبي خزري من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 35.

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