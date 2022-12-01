وليد الحديدي: الجماهير التونسية أشادت بعلي معلول بعد تألقه أمام فرنسا

أكد الإعلامي وليد الحديدي، أن جماهير الارجنتين كانت سعيدة للغاية بخروج المكسيك من بطولة كأس العالم، في ظل المناوشات الدائمة بين المنتخبين.

وقال الحديدي مراسل بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "الجمهور السعودي كان حزين للغاية بعد خروج منتخب بلادهم، لكن ارجعوا ذلك للإصابات والاجهاد البدني، بسبب المجهود الكبير الذي بذلوه في المواجهة الأولى، الجماهير كان حزين من أداء الأخضر في المباراة".

فوز منتخب تونس..

وأضاف: "منتخب تونس حقق نتيجة جيدة أمام فرنسا بالفوز في هذه المباراة، رغم خروجه من البطولة".

وواصل: "كانت هناك اشادة كبيرة من الجماهير التونسية بـعد اللقاء بلاعب النادي الأهلي علي معلول، والآمال العربية تتعلق بالمنتخب المغربي في البطولة".