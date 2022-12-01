عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وليد الحديدي: الجماهير التونسية أشادت بعلي معلول بعد تألقه أمام فرنسا

صدى البلد

 

أكد الإعلامي وليد الحديدي، أن جماهير الارجنتين كانت سعيدة للغاية بخروج المكسيك من بطولة كأس العالم، في ظل المناوشات الدائمة بين المنتخبين.

وقال الحديدي مراسل بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "الجمهور السعودي كان حزين للغاية بعد خروج منتخب بلادهم، لكن ارجعوا ذلك للإصابات والاجهاد البدني، بسبب المجهود الكبير الذي بذلوه في المواجهة الأولى، الجماهير كان حزين من أداء الأخضر في المباراة".

فوز منتخب تونس.. 

txt

تحذير شديد اللهجة من رابطة الأندية وعقوبات صارمة على الجماهير.. فيديو

txt

رابطة الأندية تعلن قرارات عاجلة تخص مباريات الدوري.. فيديو

وأضاف: "منتخب تونس حقق نتيجة جيدة أمام فرنسا بالفوز في هذه المباراة، رغم خروجه من البطولة".

وواصل: "كانت هناك اشادة كبيرة من الجماهير التونسية بـعد اللقاء بلاعب النادي الأهلي علي معلول، والآمال العربية تتعلق بالمنتخب المغربي في البطولة".

علي معلول رابطة الأندية كأس العالم الأرجنتين منتخب المغرب منتخب تونس بطولة كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 18 يسجل 1253 جنيها

إنسانية علي معلول تجتاح مواقع التواصل في مباراة تونس وفرنسا.. ماذا فعل؟

من غير زحمة ولا طوابير .. مكان تجديد البطاقة في 20 دقيقة

الأخضر يواصل خسائره.. تراجع كبير في أسعار الدولار بعد بيان الفيدرالي الأمريكي

تطور في الحالة الصحية لـ خالد مرتجي ويعود للقاهرة خلال ساعات

قنوات مفتوحة تذيع مباراة السعودية والمكسيك في كأس العالم.. اعرف التردد

ابن فؤاد المهندس عن إعادة عرض "سيدتي الجميلة": لن نقارن شبلا بعملاق

خلال مباراة السعودية والمكسيك.. شاهد ماذا فعل والدا أمير قطر بعلم المملكة؟

ترشيحاتنا

الذهب يقفز بجنون نحو 1800 جنيه.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

تسبيح الشروق وصلاته.. نافلة وذكر يضمنان الرزق الوفير

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 18 يسجل 1253 جنيها

تراجع سعر الدولار اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022

الجرام بـ975 جنيها| تعرف على أقل سعر للذهب اليوم

ارتفاع كبير في أسعار النفط العالمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. إطلالات وضعت رانيا يوسف بمأزق

طريقة عمل بسبوسة بالقشطة في البيت.. أحلى من المحلات

سعر فستان ريا أبي راشد يثير الجدل على السوشيال ميديا| شاهد

طريقة عمل كفتة الأرز.. بمذاق لا يقاوم

فيديو

قريبا .. تراجع أسعار الأرز | تفاصيل

الله يعطيك طولة العمر..حليمة بولند تسخر من مشجعة مكسيكية قبل مباراة السعودية

بيضرب المخ.. سلالة جديدة من كورونا تتفشى في الصين وتهدد العالم "فيديوجراف"

إحنا اللي عملناكي .. حلمي بكر يشن هجومًا على أصالة | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

اﻟﻤﺰﻳﺪ