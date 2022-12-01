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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: استقرار الأهلي يساهم في جذب المزيد من الرعاة

صدى البلد

 

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الاستقرار الذي يعيشه النادي الأهلي سيكون سببًا كبيرًا في نجاح القلعة الحمراء خلال السنوات المقبلة، مشيدًا بالجمعية العمومية للنادي، والهدوء الذي سيطر عليها.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "ميزانية النادي الاهلي تاريخية، وهو ما كشف عنه رئيس النادي محمود الخطيب، وهناك هدوء واستقرار كبير داخل النادي وبالتالي سيساهم في زيادة عدد الرعاة خلال السنوات المقبلة".

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وواصل: "الأهلي يسير بخطوات ناجحة، ووقع عقدين للرعاية بأكثر من مليار جنيه، ولازال هناك مزيد من عقود الرعاية خلال الفترة المقبلة سيتم الاعلان عنهم تباعًا".

وأكمل: "لا يمكن لأي نادٍ أن يسير بشكل جيد في أجواء متوترة، لذلك الهدوء التام والثقة التي يحظى بها مجلس إدارة النادي الأهلي، سيزيد من الرعاة، ولا يجب أن يسأل أحد عن السبب، لأن الأهلي يمتلك رؤية وفكر اقتصادي متطور".

الأهلى الزمالك الخطيب النادي الأهلي محمود الخطيب ميزانية النادي الأهلي الجمعية العمومية للنادي

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