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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء الكندي: الحرب والمخاوف المناخية تظهر الحاجة للتحول في سلسلة التوريد

صدى البلد

 قال رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، أمس الأربعاء، إن الغزو الروسي لأوكرانيا يظهر أن الأنظمة الاستبدادية ليست شركاء تجاريين موثوقين وأن سلاسل التوريد المستقبلية يجب أن تمر عبر دول مثل كندا تشعر بالقلق إزاء انبعاثات الكربون وحقوق الإنسان.


وعاد ترودو مؤخرا من رحلة رسمية إلى مجموعة العشرين ومؤتمرات قمم أخرى في آسيا، حيث وصف بلاده بأنها مورد عالمي يمكن الاعتماد عليه للمعادن والطاقة الحيوية. كما أطلقت كندا استراتيجية الهند والمحيط الهادئ يوم الأحد الماضي تهدف إلى مواجهة القوة الصينية في المنطقة.
وقال ترودو في مقابلة صحفية: "ما نركز عليه الآن هو ضمان أن اقتصاداتنا - اقتصاداتنا المفتوحة والحرة - لا تعتمد على القادة الاستبداديين مثل (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين". 


وأشار ترودو إلى أن أوروبا ابتعدت بسرعة عن الطاقة الروسية، وينبغي أن تبحث الدول عن موردين بديلين مثل كندا لديهم "معايير بيئية عالية" ويحترمون حقوق الإنسان والعمل.


وقال ترودو ردا على سؤال عما إذا كان قلقًا بشأن السياسات التجارية الحمائية التي أصبحت مشكلة في انتخابات 2024 في الولايات المتحدة: "الحمائية ضد المستثمرين الكنديين أو الشركات الكندية تنتهي في الواقع إلى إلحاق الضرر بالشركات الأمريكية والعاملين الأمريكيين بطرق مهمة". وأوضح أنه يقف مع المحتجين في الصين الذين يتظاهرون ضد قيود كوفيد-19 الأكثر صرامة. وقال ترودو: "نحن بالطبع نقف مع هؤلاء المتظاهرين".


وقال الزعيم الكندي إن حكومته تراقب "عن كثب" الاحتجاجات التي تتكشف في الصين.

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