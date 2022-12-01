هل تشعر بالتعب والضعف؟ تناول 8 أشياء طبيعية لتقوية جسدك

أصبح التعب الجسدي والضعف أكبر مشكلة في الوقت الحاضر سواء كانوا أطفالًا أو شبابًا، حيث يشعرون بالإرهاق بمجرد قيامهم ببعض العمل البدني.

في الواقع، عادات الأكل الخاطئة ونمط الحياة المستقرة هي أكبر أسباب ذلك، فالوجبات السريعة تجعل الأجسام خاوية بسبب عدم وجود عناصر غذائية فيها.

بسبب الغش في الطعام ، لا يحصل الجسم على التغذية اللازمة، ويواجه الأشخاص فقر الدم وضعفًا في العظام والعضلات عند الشباب نفسه بسبب عادات الأكل الخاطئة ونمط الحياة الخاطئ، ويصبح نظام المناعة لدى الأشخاص ضعيفًا، وهذا هو السبب وراء انتشار الأمراض بشكل متزايد.

كيف تزيل الضعف؟

إذا كنت تريد أن تصبح قويًا عن طريق إزالة ضعف جسمك، فعليك تغيير نظامك الغذائي.

وفقًا لما نشره موقع “هيلثي” قالت لشيخا أجروال شارما، مديرة Fat to Slim وأخصائية التغذية وأخصائي التغذية: “أنت لست بحاجة إلى أشياء باهظة الثمن للتخلص من التعب والضعف، ولكن يمكنك أيضًا تقوية جسمك من خلال تناول بعض الأشياء الطبيعية من حولك”.

الحليب واللبن الرائب

يحتوي الحليب على بروتين مصل اللبن وبروتين الكازين.

بروتين مصل اللبن مفيد بشكل خاص لعملية الهضم، ومن المثير للاهتمام أن بروتين مصل اللبن هو أحد الخيارات المفضلة لجميع الرياضيين تقريبًا.

بصرف النظر عن البروتين، يوجد الكالسيوم في الحليب ومنتجات الألبان، ما يقوي عظامك.

يجب أن تستهلك الحليب واللبن الرائب واللبن والبانير وما إلى ذلك يوميًا.

الموز

الموز غني بالبوتاسيوم الذي يقوي الجسم، كما يمنع آلام العضلات وتورمها وتشنجاتها.

يعزز البوتاسيوم بروتين العضلات من خلال الجليكوجين في الجسم.

إذا كنت تمارس الرياضة، فعليك تناول الموز مع الحليب بعد التمرين.

البطاطا الحلوة

إذا كنت تمارس الرياضة، فإن البطاطا الحلوة هي أفضل غذاء لك، حيث تحتوي على عدد أقل من السعرات الحرارية والكربوهيدرات، ما يحافظ على طاقتك أثناء التمرين.

كما أنها مصدر كبير للألياف التي تساعد في حرق الدهون والتحكم في الشهية والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وتعزيز كتلة العضلات.

الهليون

يؤكل كخضراوات وهو أيضًا عشب ممتاز توجد فيه عناصر مثل حمض الفوليك والألياف والكروم والفيتامينات A وC وE وK، وهو مخزن لمضادات الأكسدة التي لديها القدرة على تحييد الجذور الحرة التي تتلف الخلايا.

إذا كنت منزعجًا من الضعف، فعليك أن تأكله.

الشوفان

تم العثور على الكربوهيدرات الصحية والألياف في الشوفان، ما يعزز معدل التمثيل الغذائي.

يحتوي على نسبة عالية من فيتامين هـ وحمض الفوليك والثيامين والبيوتين والزنك والحديد.

يساعد في جعل الجهاز الهضمي صحيًا، وهذا هو سبب بقاء معدتك على ما يرام عند استهلاكه.

ضع في اعتبارك أنه لأي شيء يؤكل أو يشرب في الجسم، من الضروري أن يكون الجهاز الهضمي صحيحًا.

المكسرات

المكسرات مثل اللوز والكاجو والجوز غنية بالبروتينات والدهون الصحية.

يجب على الأشخاص الضعفاء تناول Inxa لإنعاش عضلاتهم.

الكاجو واللوز مليئان بالبروتين والدهون والألياف.

أفضل جزء هو أنه يمكنك تناولها في أي وقت.

يعتقد الخبراء أن تناول الطعام المنقوع هو الطريقة الصحيحة للحصول على المزيد من الفوائد منها.

سكر الجاجري

الجاجري هو تعريف علمي من السكر غير المكرر وغير المقطر، ويسمى أيضا «دبس السكر» بسبب حالته الصلبة، ويعرف كيميائيًا بـ رمز C12H22O12.