عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق «ستر ودفا» لتوزيع بطاطين الشتاء على غير القادرين بقرى ونجوع الأقصر

إطلاق حملة ستر ودفا
إطلاق حملة "ستر ودفا" لتوزيع بطاطين وألحفة الشتاء

أطلقت مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر بالتعاون مع جمعية الأورمان، حملة "ستر ودفا"، والتى تستهدف توزيع الآلاف من الألحفة والبطاطين على غير القادرين بقرى ونجوع ومراكز محافظة الأقصر لمجابهة فصل الشتاء.

يأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا بمحافظة الأقصر، من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم.

حفل توقيع ومناقشة المجموعة القصصية «كيمياء الحروف» بثقافة الأقصر

الجعران المقدس.. قبلة السائحين في الأقصر لطلب الزواج| ما قصته؟

وأكد محمد حسين بغدادى، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر، الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين، وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

من جانبه، أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، بأن توزيع بطاطين الشتاء هذا العام على غير القادرين فى القرى والنجوع بالمحافظة من خلال مكتب الأورمان فى الأقصر برعاية المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة، وتحت إشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأوضح شعبان، أنه من خلال "ستر ودفا" يمكن للمتبرعين أن يقوموا بالتبرع لسهم “ستر ودفا” بمبلغ 250 جنيها، أو المشاركة فى توفير 3بطاطين بتكلفة 300 جنيه، أو 2 بطانية ولحاف بـ375 جنيها، أو توفير 2 بطانية و2 لحاف بـ550 جنيها، وذلك ليستطيع الجميع المساهمة فى دعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا ووصول الخدمة إلى أكبر عدد من المستفيدين.

وقال إن توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين نشاط خيرى موسمى أطلقته الأورمان قبل عدة سنوات، وتحرص على تنفيذه مع قدوم فصل الشتاء من كل عام، ونجحت من خلاله وحتى الآن في توزيع ملايين الألحفة والبطاطين على غير القادرين.

IMG-20221201-WA0026
IMG-20221201-WA0026
IMG-20221201-WA0027
IMG-20221201-WA0027
IMG-20221201-WA0025
IMG-20221201-WA0025
الأقصر محافظة الاقصر التضامن الاجتماعي الأسر الاولى بالرعاية الأورمان ستر ودفا جمعية الاورمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز بجنون نحو 1800 جنيه.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

الدولار يهبط بقوة لأول مرة منذ شهور عالميا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

تخطى الـ 1700| بيع واكسب.. قفزة عنيفة في أسعار الذهب

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 18 يسجل 1253 جنيها

مرتضى منصور يحسم الجدل حول عودة بن شرقي ورحيل عاشور إلى الأهلي

أزمة جديدة بالمونديال.. الاتحاد الفرنسي يتقدم بشكوى للفيفا بسبب مباراة تونس

هل تشعر بالتعب والضعف؟ تناول 8 أشياء طبيعية لتقوية جسدك

بدء موعد صرف معاشات ديسمبر وهذا موقف علاوة الـ300 جنيه

ترشيحاتنا

سوق المستعمل .. نيسان صني بـ 65 ألف جنيه

مرتضى منصور يمنع رحيل خالد الغندور عن قناة الزمالك بعقد جديد

انخفضت بنسبة 1.4%.. الأزمة الاقتصادية في بريطانيا تلقي بظلالها على أسعار المنازل

بركة ونور.. تعرف على تأثير أذكار الصباح والمساء في حياتك

البيئة والإنتاج الحربي: محطة لتحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية في أبو رواش

إصابة 40 عامل بحالة اختناق داخل مصنع في المنوفية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عرض جوى مصرى بريطانى لـ السهام الحمراء والنجوم الفضية فى سماء سهل حشيش

يفعلها كثيرون.. عادة غير متوقعة تعرضك إلى الخرف

تمرين ينسف الكرش ويقوي العضلات.. يمكن لأي شخص عمله في الجيم

احذر.. هذا الجهاز في بيتك يعرضك للحبس 5 سنوات| حيازته ممنوعة

فيديو

عرض جوى مصرى بريطانى لـ السهام الحمراء والنجوم الفضية فى سماء سهل حشيش

3 كلمات غيرت حياته.. عامل مترو بالمونديال يتحول إلى أيقونة كأس العالم|ما قصته؟

ضربها بـ مُلة سرير.. اعترافات المتهم بإنهاء حياة عشيقته أثناء ممارسة علاقة آثمة|فيديوجراف

قريبا .. تراجع أسعار الأرز | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

اﻟﻤﺰﻳﺪ