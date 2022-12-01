انطلاق «ستر ودفا» لتوزيع بطاطين الشتاء على غير القادرين بقرى ونجوع الأقصر

أطلقت مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر بالتعاون مع جمعية الأورمان، حملة "ستر ودفا"، والتى تستهدف توزيع الآلاف من الألحفة والبطاطين على غير القادرين بقرى ونجوع ومراكز محافظة الأقصر لمجابهة فصل الشتاء.

يأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا بمحافظة الأقصر، من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم.

وأكد محمد حسين بغدادى، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر، الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين، وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

من جانبه، أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، بأن توزيع بطاطين الشتاء هذا العام على غير القادرين فى القرى والنجوع بالمحافظة من خلال مكتب الأورمان فى الأقصر برعاية المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة، وتحت إشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأوضح شعبان، أنه من خلال "ستر ودفا" يمكن للمتبرعين أن يقوموا بالتبرع لسهم “ستر ودفا” بمبلغ 250 جنيها، أو المشاركة فى توفير 3بطاطين بتكلفة 300 جنيه، أو 2 بطانية ولحاف بـ375 جنيها، أو توفير 2 بطانية و2 لحاف بـ550 جنيها، وذلك ليستطيع الجميع المساهمة فى دعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا ووصول الخدمة إلى أكبر عدد من المستفيدين.

وقال إن توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين نشاط خيرى موسمى أطلقته الأورمان قبل عدة سنوات، وتحرص على تنفيذه مع قدوم فصل الشتاء من كل عام، ونجحت من خلاله وحتى الآن في توزيع ملايين الألحفة والبطاطين على غير القادرين.

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