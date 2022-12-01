الزمالك الخامس .. تعرف على ترتيب جدول مسابقة الدوري

انتهت أحداث مباراة الزمالك والمصري بالتعادل الإيجابي 2-2 في المباراة التي تقام على ملعب استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

افتتح الزمالك التسجيل عن طريق إمام عاشور لاعب الفريق في الدقيقة 20 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 36 من عمر المباراة تعادل عبد الرحيم دغموم لاعب المصري البورسعيدي لفريقه.

سجل عمرو السيسي الهدف عن طريق متابعة مميزة لتمريرة أحمد سيد زيزو في الدقيقة 57 من عمر المباراة لتصبح النتيجة 2-1 للزمالك.

وتعادل أحمد الشيخ لاعب المصري البورسعيدي، بعد دقيقة من تسجيل الزمالك هدف التقدم في الدقيقة 59 من عمر المباراة، من مراوغة مميزة لدفاع الزمالك وتسديد كرة من داخل منطقة الجزاء.

ونشبت مشادة داخل أرضية الملعب في حالة من الاعتراضات للاعبي المصري على قرار حكم المباراة في الدقيقة 75 من عمر المباراة.

وبهذا التعادل يرتفع رصيد الزمالك للنقطة الثامنة ويحتل المركز الخامس، بينما يرتفع رصيد المصري للنقطة 5 ويحتل المركز التاسع.

ترتيب الدوري الممتاز بعد تعادل الزمالك مع المصري



1- غزل المحلة في المركز الأول برصيد 10 نقاط

2- فيوتشر في المركز الثاني برصيد 10 نقاط

3- الأهلي في المركز الثالث برصيد 9 نقاط

4- الاتحاد السكندري في المركز الرابع برصيد 9 نقاط

5- الزمالك في المركز الخامس برصيد 8 نقاط

6- بيراميدز في المركز السادس برصيد 6 نقاط

7- فاركو في المركز السابع برصيد 6 نقاط

8- البنك الأهلي في المركز الثامن برصيد 5 نقاط

9- المصري في المركز التاسع برصيد 5 نقاط

10- إنبي في المركز العاشر برصيد 5 نقاط

11- طلائع الجيش في المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط

12- المقاولون العرب في المركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط

13- سيراميكا كليوباترا في المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط

14- أسوان في المركز الرابع عشر برصيد 3 نقاط

15- سموحة في المركز الخامس عشر برصيد نقطتين.

16- الإسماعيلي في المركز السادس عشر بنقطة وحيدة

17- حرس الحدود في المركز السابع عشر بنقطة وحيدة

18- الداخلية في المركز الثامن عشر برصيد نقطة وحيدة