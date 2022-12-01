أحمد حسن يعلق على تعادل الزمالك أمام المصري: مواجهة مثيرة

علق أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق علي تعادل الزمالك مع نظيره المصرى البورسعيدى بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما مساء ،اليوم، الخميس باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.



وكتب الصقر فى تدوينة عبر حسابه علي فيسبوك "في مواجهة مثيرة .. التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق يحسم مواجهة الزمالك والمصري".



بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الخامس في ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 8 نقاط، بينما ارتقى المصرى البورسعيدى إلى المركز التاسع برصيد 5 نقاط.

