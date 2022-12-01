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رئيس التحرير
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موجة أمطار تضرب هذه المناطق 48 ساعة .. فيديو

مذيعة صدى البلد شروق
مذيعة صدى البلد شروق عادل

قدمت مذيعة صدى البلد شروق عادل تغطية عن حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة القادمة، حيث تضرب البلاد موجات الاضطرابات وزيادة فرص التعرض للامطار.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية  تفاصيل حالة طقس الـ 48 ساعة القادمة.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، فإن البلاد تشهد خلال حالة طقس الـ 48 ساعة القادمة، فرص أمطار خلال يومي الجمعة والسبت، ويشهد طقس غدا الجمعة فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة بنسبة حدوث من 20% إلى 30% يصاحب ذلك نشاط شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

وبالنسبة لطقس السبت فمن المتوقع أن يكون هناك فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة، يصاحب ذلك شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد، لمتابعة المزيد من التفاصيل عن حالة الطقس، يرجى مشاهدة الفيديو التالي: 

شروق عادل صدى البلد الطقس ال48 ساعة القادمة هيئة الأرصاد الجوية امطار شبورة مائية

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