تامر أمين: الرئيس السيسي ينتهج الشفافية والصراحة مع الشعب المصري

علق الإعلامي تامر أمين، على تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح مدينة المنصورة الجديدة اليوم، قائلا: "هو في رئيس بيكلم شعبه كده”.



واكد أمين، خلال برنامج "أخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الخميس، أن الرئيس السيسي ينتهج الشفافية والصراحة مع الشعب المصري منذ أول يوم له في الحكم ، مشيدا بنهج الرئيس وحرصه على المكاشفة والمصارحة، قائلا: "كل حاجة على عينك يا شعب".



واشار الي ان البعض كان يرى أن الأموال التي تنفق على المدن الجديدة هناك قطاعات أولى بها، ولكن نرى الان تحول صحراء إلى مدن، معلقا: "مصر بتتغير".