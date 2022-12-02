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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كولر يستبعد لاعب مفاجأة من قائمة مواجهة طلائع الجيش بالدوري

صدى البلد

استبعد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لاعبه حسين الشحات من مواجهة طلائع الجيش التي ستقام مساء اليوم ضمن منافسات مسابقة الدوري.

ورفض كولر التصريح بالسبب الرئيسي لمعاونية وراء إستبعاده حسين الشحات من القائمة التي دخلت معسكر مغلق ليلة المواجهة .

واختتم الفريق الأحمر تدريباته مساء الخميس حيث خاض اللاعبون تدريبات بدنية في الجيم لمدة نصف الساعة تحت إشراف أندرياس اندويا مخطط الأحمال، وذلك قبل انطلاق المران الجماعي للفريق على ملعب التتش.

وحرص مارسيل كولر المدير الفني وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن مباراة طلائع الجيش.

وخاض اللاعبون جانبًا من تدريبات الجري حول الملعب تبعها تقسيمة، حرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ بعض التعليمات الفنية.

وأدى أيمن أشرف تدريبات الجري حول الملعب وخاض جلسة تدريبات استشفائية في الجيم تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل، في إطار البرنامج التأهيلي المحدد للاعب.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق طلائع الجيش، وذلك في السابعة مساء اليوم على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري رابطة الأندية المصرية.

 

مارسيل كولر مسابقة الدوري للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي حسين الشحات

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