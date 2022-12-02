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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

دعمًا لصناعة النشر .. تخفيض أسعار إيجار الأجنحة بـ معرض القاهرة للكتاب

صدى البلد

شكوى مستمرة من جانب أصحاب دور النشر بسبب ارتفاع تكلفة صناعة النشر عالميا، إلا أن جانب من هذه الأزمة حاولت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني حله من خلال تقديم تخفيضات لدور النشر المختلفة خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب.
 

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دعم صناعة النشر

 

مع إقتراب إنطلاق الدورة الـ 54، لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر إقامته في يناير 2023،  تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبناءًا على توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، قررت اللجنة العليا للمعرض، تخفيض الزيادة التي كانت قد أقرت من قبل بالنسبة للناشرين العرب المشاركين في المعرض، لتكون 2% بدلًا من 5%، وبالنسبة للناشرين المصريين 5% بدلًا من 12.5 %،  وذلك دعما لصناعة النشر في مصر بشكل عام والوطن العربي بشكل عام، وتأكيدًا على الدور الذي تلعبه مصر في حماية صناعة النشر ومساندة الناشرين بشكل مستمر.


وقد أقرت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب هذا الأمر، وتقدمت بالشكر لوزيرة الثقافة، مثمنة جهودها في دعم الناشرين، وصناعة النشر.

 

ضيف شرف معرض الكتاب

وتشارك في الدورة الـ 45، المملكة الأردنية كضيف شرف، ويكون المبدع الراحل صلاح جاهين، شخصية المعرض، وكاتب الأطفال كامل كيلاني شخصية معرض الطفل بوصفه رائدا من رواد أدب الطفل ليس فى مصر فقط وإنما فى العالم العربى.

وتأكيدًا لدعم صناعة النشر، قررت اللجنة العليا للمعرض من قبل، تخصيص جناح في المعرض دور النشر الصغيرة التي ليس لها إصدارات تناسب الاشتراك فى معرض الكتاب 2023.

صناعة النشر وزيرة الثقافة تخفيض رسوم معرض الكتاب تاب المملكة الأردنية

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