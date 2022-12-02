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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

معوض: اعتزال معلول اللعب دوليًا قرار "ذكي".. وطريقة إيهاب جلال محفوظة للمنافسين

صدى البلد

أكد سيد معوض نجم الأهلي السابق، أن تغيير مراكز اللاعبين بشكل كثير في الزمالك وراء تراجع أداء الفريق في لقاء المصري وخروجه بنقطة التعادل.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس، عبر شاشة قناة etc: "الأهلي في الموسمين الماضيين تأثر بدنيا بسبب استمراره في المنافسة على دوري ابطال افريقيا، ومن ثم خوضه العديد من المؤجلات بشكل مضغوط، لكن مسئولو النادي قاموا بإراحة اللاعبين لفترة طويلة منذ نهاية الموسم الماضي".

 

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وأضاف: "اتمنى اعتزال علي معلول دوليا، سيكون قرار مفيد بالنسبة له مع الأهلي، خصوصًا أنه تعرض للضغط الشديد بسبب خوضه مواجهات مع تونس ومن ثم العودة للعب مع الأهلي، قرار ذكي منه انه خصوصا أنه يتقدم في السن".

وواصل: "ادارة المصري انفقت مبالغ كبيرة على جلب صفقات في الصيف الماضي، إيهاب جلال مدرب جيد لكنه يُصر على طريقة لعب معين، كنت موجود ضمن الجهاز الفني في الاهلي لمدة موسمين، وطريقته محفوظة للغاية، يصر على اللعب بنفس الطريقة".

 

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وأكمل: "عندما تولى إيهاب جلال تدريب الزمالك، طلب حسام البدري وقتها مشاهدة مباريات  لـ إنبي، حيث كان جلال مدربا للفريق قبل رحيله لتدريب الأبيض، ثبات الطريقة يسهل الأمور أمام الفرق المنافسة، وبالفعل نجحنا في الفوز بنتيجة 3-0 في هذه المواجهة".

وزاد: "مواجهتي المصري أمام سيراميكا كليوباترا وانبي، وراء تفكير إدارة المصري في إقالة ايهاب جلال".

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