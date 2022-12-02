غانا ترفع شعار "لا بديل عن الثأر" في مواجهة أوروجواي بمونديال قطر

يسعي منتخب غانا للثأر من منتخب أورواجواي في المباراة التي تجمع بينهما اليوم الجمعة في إطار منافسات الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة لمونديال قطر في كرة القدم.

وحرمت الأوروجواي غانا من إنجاز تاريخي في نسخة جنوب إفريقيا عام 2010 عندما أطاحت بها من الدور ربع النهائي للمونديال الإفريقي بركلات الترجيح في مباراة "شهيرة" لا تزال خالدة في الأذهان بلمسة اليدّ "الشيطانية" المتعمدة للمهاجم المشاكس لويس سواريز في الثواني الأخيرة من الشوط الإضافي لإبعاد كرة كانت في طريقها الى معانقة الشباك.

وقتها انبرى أسامواه جيان للركلة لكنه أهدرها، فاحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للمنتخب الأمريكي الجنوبي 4-2، وأوقفت الحلم الغاني بأن يصبح أو منتخب إفريقي يصل دور الأربعة.

يدخل المنتخب الغاني مواجهة اليوم بأفضلية احتلال المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط مقابل نقطة واحدة للأوروجواي صاحبة المركز الأخير.

ويحتاج بطل القارة السمراء أربع مرات إلى الفوز للحاق بالبرتغال المتصدرة بانتصارين متتاليين، لكن التعادل قد يكون كافياً أيضاً في حال تعثر كوريا الجنوبية أمام سيليساو القارة العجوز.

أما الأوروجواي، بطلة العالم عامي 1930 و1950، فستكون مطالبة بالفوز من أجل التأهل لأن التعادل والخسارة سيلقيان بها خارج قطر.

ولم يقدم منتخب أوروجواي نفسه بعد في كأس العالم قطر 2022، بل أصبح على حافة الرحيل عن البطولة، وقد تكون مواجهة غانا، هي الأخيرة لها في المونديال، في مباراة لن يكون أمامها فيها غير الفوز، وألا تفوز كوريا الجنوبية على البرتغال.

ويكفي غانا التعادل فقط، ولكن بهامش لأن الأمر سيتوقف على الأهداف التي قد تسجلها كوريا الجنوبية في مرمى البرتغال.

التشكيل المتوقع للمباراة:

غانا: زيجي، ولامباتي، وامارتي، وساليسو، ومينساه، وقدوس، وتوماس، وعبد الصمد، وجوردان أيو، واندري أيو، وإنياكي، ويليامز.

أوروجواي: روشيت، وكاسيريس، وخيمنيث، وكواتيس، وأوليفيرا، وبيليستري، وبينتاكور، وفالفيردي، ودي أراسكيتا، ودي لا كروز، وداروين نونيز، ولويس سواريز.