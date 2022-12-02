متابعات ميدانية لأعمال الرصف والتطوير بمحافظة المنوفية

كلف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة الدورية و الميدانية لأعمال الرصف والتطوير للطرق الجاري تنفيذها بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لتسريع معدلات الأداء وتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز تحقيقاً للصالح العام.

وتابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون أعمال التطوير بالطريق الدائري من فرد طبقة السن وتركيب البلدورات تمهيدا للبدء في أعمال الرصف بداية من ميدان الخالدين وحتي كوبري شرف بطول 1500 متر كونه طريق حيوي وهام، فضلا عن متابعة أعمال توسعة ووضع طبقة الأساس وإنشاء الأرصفة الجانبية بطريق 23 أشمون - كفر السيد -سمادون ، وكذا متابعة تسوية طبقة السن بطريق 850 أبو عوالي -جريس - سمادون -شنشور وحتي قرية الخضرة بمركز الباجور بطول 11كيلو متر تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري.

فيما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف أعمال التطوير بطريق البطحة القبلية من صب الطبقة الخرسانية المطبوعة وتركيب البلدورات وصب الطبقة الخرسانية بالأرضية ومقاعد للمواطنين ومساحات خضراء وأحواض الزهور بهدف خلق متنفس للأهالي وإضفاء مظهر جمالي وحضاري ، فضلا عن متابعة تركيب بلاط الإنترلوك بشارع نور المتفرع من طريق سرس الليان وذلك ضمن 14 شارع مستهدف رصفهم بنطاق مدينة، و تم التنبيه على القائمين بالأعمال بتسريع وتيرة العمل والالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية لإضفاء مظهرا جماليا وحضاريا بالمدينة.

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا على متابعته الميدانية لرصف شارع المساعي لتحقيق السيولة المرورية اللازمة ، مشيراً إلى إستمرار أعمال التطوير بكافة مواقع العمل ضمن تطوير ورصف 11 شارع مستهدف رصفهم بنطاق المدينة.

وفي مركز الشهداء، تابع رئيس الوحدة المحلية أعمال فرد طبقة السن بشارع زاوية جودة والذى يربط شارعي طلعت حرب وشعلان مع شارع مدرسة الأرقم بطول ٨٠٠ متر وذلك ضمن 16 شارع سيتم رصفهم بنطاق المدينة ، فضلا عن متابعة أعمال التطوير بشارع ترعة الغزالية بميت شهالة والذى يربط شارعي المعهد الديني وماكينة سراج الدين بطول 1 كيلو متر ، وكذا أعمال قطع الفرمة وإزالة الأرصفة المتهالكة بشارع شعيب المتفرع من شارع زكريا نوح تمهيداً لبدء أعمال الرصف، كما تابع رئيس المدينة أعمال فرد وتسوية طبقة السن بطريق زاوية الناعورة ( طريق ١٦) بطول ٢٣كيلو متر ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، بالإضافة إلى متابعة الأعمال الإنشائية بموقف قرية كفر الجلابطة النموذجي بمساحة ٣١٠ متر٢ لإنشاء مواقف نموذجية بديلة عن المواقف العشوائية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .