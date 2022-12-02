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برلمان

برلماني: تكريم الرئيس للمستشار عبدالمجيد محمود تقدير كبير للقضاء

إيهاب رمزى، عضو لجنة
إيهاب رمزى، عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب

اعتبر الدكتور إيهاب رمزى عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب واستاذ القانون الجنائى قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإطلاق اسم المستشار الجليل عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق على المحور الجديد الجاري تنفيذه شمال شارع 9 بمنطقة المقطم بمثابة تكريم عظيم وتقدير كبير لقضاء مصر الشامخ بصفة عامة والنيابة العامة بصفة خاصة . 

وقال "رمزى" فى بيان له أصدره اليوم إن المقاتل القضائي المستشار عبد المجيد محمود يستحق هذا التكريم لأنه وقف صامداً ليؤكد لكل المصريين على أن القضاء المصرى الشامخ والنزيه لا يمكن ان ينحى أبداً أمام قوى الشر والظلام والإرهاب لأنه هو الذى يقتص منهم ويقف لهم بالمرصاد أمام أعمالهم الإرهابية والإجرامية وظلمهم وطغيانهم وسفكهم لدماء الأبرياء. 

ووجه الدكتور إيهاب رمزى حديثه للرئيس عبد الفتاح السيسى قائلاً : " لقد اصبحتم يا معالى الرئيس المثل والقدوة فى تكريم كل من وهبوا حياتهم لمصر وشعبها من مختلف مؤسسات الدولة سواء قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية ورجال القضاء وغيرهم من الوطنيين المصريين الذين لم يترددوا لحظة فى انقاذ مصر فى ثورة الثلاثين من يونيو عام 2013 .. يا سيادة الرئيس كلنا نقف خلف قيادتكم الحكيمة ونثمن جميع سياساتك الداخلية والخارجية لأن يوم الثلاثين من يونيو عام 2013 قدمت الكثير والكثير لمصر وشعبها العظيم ولم تترد لحظة فى الاستجابة الفورية لإرادة أكثر من 33 مليون مصرى خرجوا فى ميادين وشوارع وحارات وازقة المحافظات والمراكز والمدن والاحياء والقرى على مستوى الجمهورية معلنين رفضهم وبشكل قاطع أمام العالم كله لحكم الفاشية الدينية التى عاشت فى الأرض فساداً وطغياناً وظلماً وارهاباً " . 

كما توجه الدكتور إيهاب رمزى لكل قضاة مصر بصفة عامة والمستشار عبد المجيد محمود بالتهنئة القلبية على هذا التكريم من الرئيس السيسى الذى لقى ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من جميع المصريين بمختلف انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية . 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد وافق على إطلاق اسم المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق على المحور الجديد الجاري تنفيذه شمال شارع 9 بمنطقة المقطم، لتنفيذ المحاور المرورية التي تنقل الحركة المروية من شرق القاهرة الى غربها تكريما لرمز قضائى كبير عن رحلة عطائه القضائية المميزة . 

إيهاب رمزى لجنة الشئون التشريعية عبد المجيد محمود عبد الفتاح السيسي

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