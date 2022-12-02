شوط أول سلبي بين الكاميرون والبرازيل في كأس العالم

انتهى الشوط الأول من مباراة الكاميرون والبرازيل، بالتعادل السلبي بين المنتخبين، في المباراة التي تجمع بينهما، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.

تشكيل منتخب الكاميرون:

ديفيس إيباسي - كريستوفر ووه - كولينز فاي - إنزو إيبوسي - نوهو تولو - أندريه زامبو أنجيسا - بيير كوندي مالونج - برايان مبيومو - إيريك مكسيم شوبو-موتنج - فينسن أبو بكر - مومي نجامولو.

تشكيل منتخب البرازيل:

إيدرسون - داني ألفيس - إيدر ميليتاو - بريمر - أليكس تيليس - فابينيو - فريد - رودريجو - جابرييل مارتينيلي - جابرييل جيسوس - أنتوني.