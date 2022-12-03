عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ماتوا خلال شهر العسل.. القصة كاملة لوفاة عروسين في حادث بالمنيا

وفاة عريس ديرمواس
وفاة عريس ديرمواس

حالة من الحزن تشهدها قرية دلجا بمركز ديرمواس جنوب المنيا بعد تشييع جنازة عروسين  لقيا مصرعهما اختناقا بغاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن تسرب الغاز داخل منزلهما بالقرية  بعد زفافها بسبعة ايام فقط.

نائب محافظ المنيا يتابع أعمال إصلاح كسر في خط غاز طبيعي بملوي

افتتاح معرض السلع الغذائية بمقر جمعية الشبان المسلمين في المنيا.. صور

وأكد أهالي القرية ان العروسان كانا يتمتعان بالطيبة والسمعة الحسنة والأخلاق وانهما تم عقد قرانهما الاسبوع الماضي وسط فرحة أهالي القرية الا أنهما استيقظا اليوم على نبأ وفاتها الأمر الذي اصاب الجميع بالذهول والصدمه.

وأضاف أن الزوج حاصل على مؤهل ويعمل عامل للأنفاق على زوجته وأنه استطاع ان يجهز نفسه حتى تمكن من الزواج.

يشار إلى ان الأجهزة الأمنية بالمنيا قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة بورود إشارة من مأمور مركز شرطة ديرمواس تتضمن وصول جمال . ح 27 سنه عامل وزوجته زينب . ع 25 سنه ربة منزل إلي المستشفي المركزي في حالة مرضية سيئة وتوفيا أثناء محاولة إسعافهما.

أفادت التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية أن المتوفيان حديثا الزواج إذ تم عقد قرانهما قبل نحو أسبوع، وقد لقيا مصرعهما بسبب استنشاق غاز ثاني أكسيد الكربون من الغاز الذي تسرب داخل منزلهما بإحدى قرى مركز ديرمواس.

نقل الجثتين لمشرحة المستشفى العام

 

تم تحرير المحضر اللازم، ونقل الجثتين لمشرحة المستشفي العام، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق وقررت ندب مفتش صحة مركز ديرمواس لتوقيع الكشف الطبي علي الجثتين وتحديد أسباب الوفاة.

 

المنيا غرفة عمليات تشييع جنازة ثانى اكسيد الكربون توقيع الكشف الطبى معرض السلع الغذائية مركز شرطة ديرمواس النيابة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المدارس تعلن عودة ارتداء الطلاب للكمامات ابتداء من غد| تفاصيل

بجد ولا هزار.. تعليق غريب من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على طلائع الجيش

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة البرازيل والكاميرون في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

الصغرى 5 درجات وأمطار على بعض المناطق.. حالة طقس الغد

بعد واقعة مستشفى قويسنا.. صحة النواب توضح مصير قانون المسئولية الطبية

فيه حب طبعا.. حقيقة ارتباط دينا الشربيني بعد عمرو دياب

الله أكبر يا عم .. حمو بيكا يكشف عن ثروة عمر كمال

قرار عاجل من الاتحاد التونسي بعد الخروج من كأس العالم

موضوعات متعلقة

نائب محافظ المنيا يتابع أعمال إصلاح كسر في خط غاز طبيعي بملوي

وفاة عروسين اختنقا بالغاز في ديرمواس بالمنيا

بطولة الجمهورية لذوي الإعاقة.. ابنة المنيا تحصد 3 ميداليات ذهبية بألعاب القوى

افتتاح معرض السلع الغذائية بمقر جمعية الشبان المسلمين في المنيا.. صور

إصابة سيدة وسائق خلال انقلاب سيارة بطريق زراعي المنيا

يوم ثقافي بمناسبة مرور 75 سنة على العلاقات الدبلوماسية بين مصر والهند بالمنيا

متحف ملوي يعلن مسابقته لاختيار القطعة الأثرية المميزة للشهر الجاري.. صور

لحل مشكلات المواطنين.. محافظ المنيا يستقبل أعضاء النواب والشيوخ

ترشيحاتنا

فصل الكهرباء عن عدة مناطق في كفر الشيخ.. اعرف المواعيد والأماكن

ماتوا خلال شهر العسل.. القصة كاملة لوفاة عروسين في حادث بالمنيا

أمريكا: فرض حد أقصى لسعر النفط الروسي ضربة كبيرة لبوتين

ضربة موجعة للاحتلال.. ماذا فعل العرب في كأس العالم أثار دهشة الغرب؟

شاهده الآن قبل الاختفاء ... حامي الأرض يظهر فى سماء مصر حاليا

مجدي طلبة: هزيمة السوبر وراء تراجع الزمالك في الدوري الممتاز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكانهم مش المطبخ.. فتاة تنافس شاب على تنطيط الكرة في كأس العالم|فيديو

ضربوا الممرضات بالكرباج .. جمال شعبان يضع حلولا لأزمة مستشفى قويسنا

بعد بكائها وتخوفها من الحضور.. جلسة تصوير شارون ستون بمهرجان البحر الأحمر

بحضور كبار الشخصيات.. إليسا تحيي حفلا على هامش مهرجان البحر الأحمر السينمائي

فيديو

الدخان الأسود غطى السماء.. كواليس انفجار أكبر خزان نفطي بتركيا| تغطية خاصة

الممرضات اتضربوا.. التفاصيل الكاملة لحادث مستشفى قويسنا| تغطية خاصة

الجواز مش جاي معايا .. فيديو يكشف علاقة عمر كمال وطليقة الفيشاوي

مكمل ولَّا ماشي؟.. تفاصيل جديدة حول تعاقد خالد الغندور مع قناة الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

اﻟﻤﺰﻳﺪ