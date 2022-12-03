ماتوا خلال شهر العسل.. القصة كاملة لوفاة عروسين في حادث بالمنيا

حالة من الحزن تشهدها قرية دلجا بمركز ديرمواس جنوب المنيا بعد تشييع جنازة عروسين لقيا مصرعهما اختناقا بغاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن تسرب الغاز داخل منزلهما بالقرية بعد زفافها بسبعة ايام فقط.

وأكد أهالي القرية ان العروسان كانا يتمتعان بالطيبة والسمعة الحسنة والأخلاق وانهما تم عقد قرانهما الاسبوع الماضي وسط فرحة أهالي القرية الا أنهما استيقظا اليوم على نبأ وفاتها الأمر الذي اصاب الجميع بالذهول والصدمه.

وأضاف أن الزوج حاصل على مؤهل ويعمل عامل للأنفاق على زوجته وأنه استطاع ان يجهز نفسه حتى تمكن من الزواج.

يشار إلى ان الأجهزة الأمنية بالمنيا قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة بورود إشارة من مأمور مركز شرطة ديرمواس تتضمن وصول جمال . ح 27 سنه عامل وزوجته زينب . ع 25 سنه ربة منزل إلي المستشفي المركزي في حالة مرضية سيئة وتوفيا أثناء محاولة إسعافهما.

أفادت التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية أن المتوفيان حديثا الزواج إذ تم عقد قرانهما قبل نحو أسبوع، وقد لقيا مصرعهما بسبب استنشاق غاز ثاني أكسيد الكربون من الغاز الذي تسرب داخل منزلهما بإحدى قرى مركز ديرمواس.

نقل الجثتين لمشرحة المستشفى العام

تم تحرير المحضر اللازم، ونقل الجثتين لمشرحة المستشفي العام، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق وقررت ندب مفتش صحة مركز ديرمواس لتوقيع الكشف الطبي علي الجثتين وتحديد أسباب الوفاة.