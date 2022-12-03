أبهرت جمهور المركز الثقافي بالقاهرة.. ما هي البلالايكا الروسية؟

نظم البيت الروسي بالقاهرة (المركز الثقافي الروسي) احتفالية موسيقية لفرقة “جراد – كفارتيت” برئاسة الفنان اندري انتيبوف من مدينة سان بطرسبورج.

حيث قدمت الفرقة برنامجا موسيقيا متنوعا للفولكلور والموسيقى الروسية الشعبية بإستخدام الالات الموسيقية القديمة، واشهرهم “ألة البلالايكا”، وهي من أشهر الالات الموسيقية الشعبية في روسيا، فهي تتمتع بشعبية كبيرة حيث بدأت تظهر في بدايات القرن الــ 18.

ومع الة البلالايكا شارك ايضا الة “بلالايكا – كونتراباص”، والة “الاوكورديون” ، جاء العرض الموسيقي الممتع والمبهر مصحوبا بأداء درامي وتعبيري مميز لاعضاء الفرقة.

حيث تألق كل من “جينادي بيلوف” على الة البلالايكا، و”الكسندر سوشنيكوف” على الة الاوكورديون، واولجا يفستافيفا” على آلة الدومرا، و”اندري انتيبوف” على الة البلالايكا – كونتراباص، بمشاركة مغني الاوبرا من مسرح مارينسكي “دينيس بيجانسكي”الذي قدم مجموعة من الاغاني الروسية الشعبية بصوت اوبرالي حاز اعجاب الحضور.

وصرح رئيس الفرقة اندري انتيبوف : اننا سعداء بتقديم عرضا جديدا امام الجمهور المصري، بعد ان قدمنا في العام الماضي عرضا كبيرا للفرقة الأم “بيسكويت”، واليوم نشارك بالفرقة المصغرة الرباعية “جراد – كفارتيت” التي تأسست عام 2006، واسعدنا الترحيب المصري والجمهور الذواق للموسيقى في القاهرة، ورغبتهم في التعرف على الموسيقى الشعبية الروسية.

من جانبه رحب مراد جاتين مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر بفرقة “جراد – كفارتيت” مؤكدا ان الجمهور الروسي والمصري استمتعوا معا بالموسيقى الشعبية الروسية، والاداء الراقي لاعضاء الفرقة، وأكد جاتين أن فرقة “جراد – كفارتيت” وفرقة “بيسكويت” العام الماضي اصبح لهما شعبية كبيرة في القاهرة، والجمهور المصري سوف ينتظرهم دائما، لكونهم يتميزون بتقديم الموسيقى الشعبية الروسية بشكل عصري.