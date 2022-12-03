عصفورين بحجر.. هل يفلح تحديد سعر البترول الروسي في وقف أهداف بوتين؟



ترى الولايات المتحدة إن تحديد سقف لأسعار النفط الروسي سيحد من عائدات روسيا لمواصلة "الحرب في أوكرانيا"، وأنها ستكون أداة لوقف روسيا وإجبارها على التفاوض، وفق ماذكرت شبكة بي بي سي.

ويهدف الحد الأقصى ، الذي وافق عليه الحلفاء الغربيون يوم امس الجمعة ، إلى منع الدول من دفع أكثر من 60 دولارًا (48 جنيهًا إسترلينيًا) لبرميل النفط الخام الروسي المنقول بحراً.

والإجراء - المقرر أن يدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين - يكثف الضغط الغربي على روسيا بشأن الحرب.

وقالت أوكرانيا إن الحد الأقصى الذي اقترحه الغرب يجب خفضه إلى النصف، ذاكرة ان روسيا لن تزود الدول التي تطبق الحد.

تم طرح سقف السعر في سبتمبر من قبل مجموعة الدول الصناعية السبع (الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والاتحاد الأوروبي) في محاولة لضرب قدرة موسكو على تمويل الحرب في أوكرانيا.



وقالت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا في بيان مشترك إن القرار اتخذ "لمنع روسيا من الاستفادة من حربها العدوانية على أوكرانيا".

وذكرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن سقف الأسعار سيزيد من القيود المالية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين و "يحد من الإيرادات التي يستخدمها لتمويل غزوه الوحشي" ، مع تجنب تعطيل الإمدادات العالمية مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار البنزين في جميع أنحاء العالم، وهو ما يضرب بحسب المراقبين عصفورين بحجر، منع تدفق الأرباح الكبرى على روسيا لاجبارها على وقف الحرب، وفي الوقت نفسه منع حدوث أزمة بترول عالمية أكبر.



وقالت في بيان: "مع انكماش الاقتصاد الروسي بالفعل وتضخيم ميزانيتها بشكل متزايد ، فإن سقف السعر سيقلص على الفور من أهم مصادر دخل بوتين".



قال المستشار البريطاني جيريمي هانت إن المملكة المتحدة لن تتردد في دعمها وستواصل البحث عن طرق جديدة "لتضييق الخناق على تمويل بوتين".

تأتي اتفاقية الحد الأقصى للسعر قبل أيام فقط من دخول حظر على مستوى الاتحاد الأوروبي على النفط الخام الروسي المستورد بحراً حيز التنفيذ ، في 5 ديسمبر أيضًا.

ويهدف الحد الأقصى للسعر - الذي يُقصد به التأثير على صادرات النفط في جميع أنحاء العالم - إلى استكمال ذلك.

لن يُسمح للبلدان التي وقعت و التي تقودها مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى إلا بشراء النفط والمنتجات البترولية المنقولة عبر البحر والتي تُباع بسعر أو أقل من الحد الأقصى للسعر.

كما يخطط حلفاء أوكرانيا لرفض التأمين على الناقلات التي تنقل النفط الروسي إلى دول لا تلتزم بسقف السعر. وهذا سيجعل من الصعب على روسيا بيع النفط فوق هذا السعر.

وقال السياسي الروسي ليونيد سلوتسكي، إن الاتحاد الأوروبي يهدد أمن الطاقة به، فعلى الرغم من أن روسيا ستشعر بالتأكيد بالإجراءات ، إلا أن الضربة ستخفف جزئيًا من خلال تحركها لبيع نفطها إلى أسواق أخرى مثل الهند والصين - اللتان تعدان حاليًا أكبر مشترين منفرد للنفط الخام الروسي.

قبل الحرب ، في عام 2021 ، ذهب أكثر من نصف صادرات النفط الروسية إلى أوروبا ، وفقًا لاتحاد الطاقة الدولي.. وكانت ألمانيا أكبر مستورد ، تليها هولندا وبولندا.

لكن منذ الحرب ، تحاول دول الاتحاد الأوروبي بشكل يائس تقليل اعتمادها على صادرات النفط الروسية.