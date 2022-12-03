تمثيل مشرف لحاضنة رواق جامعة الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا

حققت حاضنة رواق الأزهر بكلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بقنا، تقدما كبيرا خلال مشاركتها الفعالة في معرض وموتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا رقم ٢٦ والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمركز مصر للمؤتمرات الدولية في قاعة المنارة بالتجمع الخامس، حيث فازت حاضنة رواق الأزهر بجائزتين من الثلاث جوائز المخصصة للشركات الناشئة من الحاضنات التكنولوجية على مستوى ١٢٠ شركة ناشئة من الحاضنات التكنولوجية بالجامعات المصرية.



صرح بذلك الدكتور محمد جلال فرغلي عميد كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بقنا، ومدير حاضنة رواق الأزهر بقنا، مشيرا إلى أنه قد فازت شركة ايجي كودى للبرمجة و التكنولوجيا و شركة إيلاف للأسمدة الحيوية المحتضنين بحاضنة رواق قنا، مشيرا إلى أنه قام الدكتور هشام فاروق نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو فاروق نائب رئيس اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا و الاعلامي الكبير الأستاذ أسامة كمال والدكتور ماجد غنيمة مدير صندوق المبتكرين والنوابغ بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي و الأستاذ هاني عماد مدير التمويل بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بتسليم الجوائز.

وتسلم الدكتور محمد جلال فرغلي عميد كلية الهندسة بقنا و مدير مكتب الإبتكار وريادة الأعمال و الدكتور محروس على مدير المحتضنين، والدكتور محمد حبيب مدير التدريب، و الدكتور محمد صبري مدير الفاب لاب بحاضنة رواق الأزهر والتي شاركت في فعاليات المعرض على مدار ٣ أيام بجناح الحاضنات التكنولوجية الذي ضم ١٦ حاضنة من الجامعات الحكومية والخاصة المختلفة.



وأوضح الدكتور محمد جلال فرغلي عميد كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بقنا، أن الفوز الكبير يعد رصيدا كبيرا يضاف إلى رصيد مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه القبلي بأسيوط،لافتا إلى أن هذه الإنجازات تعكس اننا ماضون في الطريق الصحيح نحو التميز والريادة في جميع المجالات العلمية والبحثية محليا وإقليميا ودوليا، تأكيدا على عالمية رسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً.

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