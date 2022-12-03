عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

تمثيل مشرف لحاضنة رواق جامعة الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا

صدى البلد

حققت حاضنة رواق الأزهر بكلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بقنا، تقدما كبيرا خلال مشاركتها الفعالة في معرض وموتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا رقم ٢٦ والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمركز مصر للمؤتمرات الدولية في قاعة المنارة بالتجمع الخامس، حيث فازت حاضنة رواق الأزهر  بجائزتين من الثلاث جوائز المخصصة للشركات الناشئة من الحاضنات التكنولوجية على مستوى ١٢٠ شركة ناشئة من الحاضنات التكنولوجية بالجامعات المصرية.


صرح بذلك الدكتور محمد جلال فرغلي عميد كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بقنا، ومدير حاضنة رواق الأزهر بقنا، مشيرا إلى أنه قد فازت شركة ايجي كودى للبرمجة و التكنولوجيا و شركة إيلاف للأسمدة الحيوية المحتضنين بحاضنة رواق قنا، مشيرا إلى أنه قام الدكتور  هشام فاروق نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور  عمرو فاروق نائب رئيس اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا و الاعلامي الكبير الأستاذ أسامة كمال والدكتور  ماجد غنيمة مدير صندوق المبتكرين والنوابغ بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي و الأستاذ  هاني عماد مدير التمويل بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بتسليم الجوائز.

وتسلم  الدكتور محمد جلال فرغلي عميد كلية الهندسة بقنا و مدير مكتب الإبتكار وريادة الأعمال و الدكتور  محروس على مدير المحتضنين، والدكتور محمد حبيب مدير التدريب، و الدكتور محمد صبري مدير الفاب لاب بحاضنة رواق  الأزهر والتي شاركت في فعاليات المعرض على مدار ٣ أيام بجناح الحاضنات التكنولوجية الذي ضم ١٦ حاضنة من الجامعات الحكومية والخاصة المختلفة.


وأوضح الدكتور محمد جلال فرغلي عميد كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بقنا، أن الفوز الكبير يعد رصيدا كبيرا يضاف إلى رصيد مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه القبلي بأسيوط،لافتا إلى أن هذه الإنجازات تعكس اننا ماضون في الطريق الصحيح نحو التميز والريادة في جميع المجالات العلمية والبحثية محليا وإقليميا ودوليا، تأكيدا على عالمية رسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً.

5bc1f75f-d5c3-48ac-a3e5-3492f470f2fc
5bc1f75f-d5c3-48ac-a3e5-3492f470f2fc
61c4f6b7-17ef-4e25-b7ef-508ac9a6fdd2
61c4f6b7-17ef-4e25-b7ef-508ac9a6fdd2
a247c817-89cb-4816-9678-298262ffb63a
a247c817-89cb-4816-9678-298262ffb63a
b5b7570d-6500-42c0-8800-76b64ddbe512
b5b7570d-6500-42c0-8800-76b64ddbe512

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز بجنون نحو 1900 جنيه.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

القوات المسلحة تتابع واقعة مستشفى قويسنا المركزى وتؤكد على احترامها لسيادة القانون

على الهواء.. خناقة خالد الغندور وهشام حنفي وسيف زاهر بسبب ركلة جزاء الأهلي.. فيديو

قريبا.. إضافة خانة جديدة بـ البطاقة الشخصية ورخصة القيادة| تفاصيل

مفاجأة في قضية ممرضات قويسنا.. شقيقة المعتدي طبيبة بالمستشفي والوزير يطالب بالتحقيق

بعد واقعة الكرباج.. وزير الصحة في مستشفي قويسنا المركزي

قرار عاجل ضد المتهم بانتحال صفة مسئول بإحدى الجهات السيادية بالدولة وشركائه

بعد وصوله لـ 1900 جنيه.. تحذير هام بشأن شراء الذهب

ترشيحاتنا

السفارة المصرية بالدوحة توضح كيفية استيراد سيارات للمقيمين بالخارج

أخبار الفن.. تهديد دينا الشربينى بالقتل.. وبكاء غسان مسعود.. وصدمة حورية فرغلى وجورج قرداحي

يوسف شامل يحقق برونزية كأس العالم لسلاح سيف المبارزة شباب

جسده يرفض "الكيماوي"| عاجل.. تدهور الحالة الصحية للأسطورة البرازيلية بيليه

متى يزور بوتين منطقة دونباس الأوكرانية؟ .. الكرملين يوضح الأمر

اكتشافات أثرية جديدة .. ديور فاشون العالمية تطوف سقارة والأهرامات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة تتابع واقعة مستشفى قويسنا المركزى وتؤكد على احترامها لسيادة القانون

بملابس غريبة.. زوجة ماجد المصري تتألق في أحدث ظهور| شاهد

كوارث صحية.. تحذير من رسومات الحنة على الجلد

القماش واللون.. ناقد أزياء يعلق على فستان نادين نجيم بمهرجان البحر الأحمر|شاهد

فيديو

حققت 108 آلاف مشاهدة.. آية عبدالله تطرح أغنية تريند اليوم| فيديو

ضربوا العاملات.. وصول وزير الصحة لقويسنا ومفاجأة عن الممرضة الحامل| تغطية خاصة

هل تعاطي الحقن ممنوع في الصيدليات؟.. التفاصيل كاملة في تغطية خاصة

هولندا وأمريكا.. مواعيد مباريات اليوم بكأس العالم 2022.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا المرض النفسي مع الإنترنت

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ